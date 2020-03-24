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24 Mart 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama!

Son dakika: 'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama!

Son dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama!

Son dakika haberine göre: Corona virüsü testi pozitif çıkan Terim'in sağlık durumu hakkında tedavi gördüğü özel hastaneden bilgilendirme geldi. Açıklamaya göre; 'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmadığı belirtildi.

Corona virüsü testi pozitif çıkan Terim'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.

Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu 'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.

  1. 24.03.2020
  2. Güncelleme: 24.03.2020 16:50
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