Son dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama!
Son dakika haberine göre: Corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında tedavi gördüğü özel hastaneden bilgilendirme geldi. Açıklamaya göre; Fatih Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmadığı belirtildi.
Corona virüsü testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in durumuyla ilgili tedavi gördüğü özel hastaneden açıklama yapıldı.
Hastaneden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim'in klinik bulgularının iyi olduğu belirtilerek, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne hastanemizde başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir" denildi.
- 24.03.2020
- Güncelleme: 24.03.2020 16:50
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