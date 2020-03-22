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22 Mart 2020, Pazar
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Lig nasıl bitecek?

Lig nasıl bitecek?

 ertelenmesinin ardından maç takvimi ile ilgili çeşitli öneriler gündeme gelirken 'ın yol haritası da belli olmaya başladı.

ertelenmesinin ardından maç takvimi ile ilgili çeşitli öneriler gündeme gelirken 'ın yol haritası da belli olmaya başladı. Sarı-kırmızılı ekibin, tehlikenin geçmesinin ardından maçların Çarşamba-Pazar oynanmasını isteyeceği öğrenildi. Liglerin olduğu gibi tescil edilmesi ve play-off sistemine geçilmesi önerileri de masada duruyor.
  1. 22.3.2020
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