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22 Mart 2020, Pazar
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Kilo alabilirler!

Kilo alabilirler!

Ligin süresiz ertelenmesi ve futbolcuların sahada idmanı yapmaması başka bir tehlikeyi de ortaya çıkardı.

Ligin süresiz ertelenmesi ve futbolcuların sahada idmanı yapmaması başka bir tehlikeyi de ortaya çıkardı. Salonda fazla zaman geçirmemeleri halinde bu kez de futbolcuların futbola uygun olmayan kasları fazla çalışıp, yeteneklerinin sınırlanmasına yol açacak. Ayrıca bu durum kilo almalarına neden olabilecek. Bu nedenle verdiği programın harfiyen uygulanmasını istedi.
  1. 22.3.2020
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