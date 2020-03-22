Yasemin yenge yaman çıktı

İnsanları evde kalmaya teşvik edebilmek için ünlü isimlerin başlattığı 'Stay- AtHomeChallenge' akımına Emre Akbaba da katıldı. Başarılı futbolcu, eşi ile birlikte karşılıklı top sektirdi. 1 dakikalık videoda Yasemin Akbaba tekniği ve topu hiç yere düşürmemesi ile öne çıktı ve büyük beğeni topladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Ligdeki çoğu topçudan daha teknik" yorumu yaptılar.

FALCAO'DAN ALKIŞ

Emre'nin eşinin futbola hakimiyeti futbolcuların da takdirini kazandı. Falcao, paylaşımın altına, "Akkk-baba" yazıp alkış emojisi koydu. Feghouli, "Çok güçlü bir bayan" derken Muslera, ise "Cimbom cucu!" diye yazdı.