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22 Mart 2020, Pazar
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yenge yaman çıktı

Yasemin yenge yaman çıktı

İnsanları evde kalmaya teşvik edebilmek için ünlü isimlerin başlattığı 'Stay- AtHomeChallenge' akımına da katıldı. futbolcu, eşi ile birlikte karşılıklı top sektirdi.

İnsanları evde kalmaya teşvik edebilmek için ünlü isimlerin başlattığı 'Stay- AtHomeChallenge' akımına da katıldı. futbolcu, eşi ile birlikte karşılıklı top sektirdi. 1 dakikalık videoda Akbaba tekniği ve topu hiç yere düşürmemesi ile öne çıktı ve büyük beğeni topladı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, "Ligdeki çoğu topçudan daha teknik" yorumu yaptılar.

FALCAO'DAN ALKIŞ

Emre'nin eşinin futbola hakimiyeti futbolcuların da takdirini kazandı. Falcao, paylaşımın altına, "Akkk-baba" yazıp alkış emojisi koydu. Feghouli, "Çok güçlü bir bayan" derken Muslera, ise "Cimbom cucu!" diye yazdı.

  1. 22.3.2020
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