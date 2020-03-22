Boş durmak yok!
Galatasaray'da gündem koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelendiği dönemde futbolcuların yapacağı çalışma programı... Sarı-kırmızılı oyuncuların hemen hemen hepsinin evinde bir çalışma salonu bulunuyor. Oyuncular idmanlar olmadığı dönemde teknik direktör Fatih Terim'in teknik heyetiyle birlikte hazırlığı programı uygulayacak.
Galatasaray'da gündem koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelendiği dönemde futbolcuların yapacağı çalışma programı... Sarı-kırmızılı oyuncuların hemen hemen hepsinin evinde bir çalışma salonu bulunuyor. Oyuncular idmanlar olmadığı dönemde teknik direktör Fatih Terim'in teknik heyetiyle birlikte hazırlığı programı uygulayacak.
Ayrıca Galatasaraylı oyunculara duruma uygun olarak bir diyet programı da verildi. Diyet programının mutlaka sporla desteklenmesi de istendi. Bu süreçte Galatasaraylı futbolcular, kendilerine dağıtılan polar saatlerle 24 saat gözlem altına alındı. Bu saatler Galatasaraylı oyuncuların ateşlerini dahi ölçebildiği için herhangi bir ekstra durumda müdahale edilecek.
- 22.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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