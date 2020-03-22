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22 Mart 2020, Pazar
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Jokeri Donk

Jokeri Donk

Bu sezon Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle Marcao'nun yanında 'u kullanmak zorunda kalan gelecek sezon için defansa gelecek vat eden bir alternatif koymak istiyor. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan 'ın ise gönderilmesi gündemde...

Bu sezon Luyindama'nın sakatlığı nedeniyle Marcao'nun yanında 'u kullanmak zorunda kalan gelecek sezon için defansa gelecek vat eden bir alternatif koymak istiyor. Bir yıl daha sözleşmesi bulunan 'ın ise gönderilmesi gündemde...
  1. 22.3.2020
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