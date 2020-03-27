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27 Mart 2020, Cuma
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Terim hafif geçirebilir

Terim hafif geçirebilir

'da gözler 66 yaşındaki ile 65 yaşındaki 'ın koronovirüs hastalığını nasıl geçireceğine çevrildi.

'da gözler 66 yaşındaki ile 65 yaşındaki 'ın koronovirüs hastalığını nasıl geçireceğine çevrildi. İkilinin üst yaş grubunun üzerinde olması tedirginliği artırırken üyelerinden Profesör Doktor Alpay Azap, "60 yaşın üzerindeki insanlarda bu virüsün mutlaka ağır seyredecek diye bir şart yok. Bunu hafif geçirenler de olacak" diye konuştu.

  1. 27.3.2020
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