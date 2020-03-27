Terim hafif geçirebilir

Galatasaray'da gözler 66 yaşındaki Fatih Terim ile 65 yaşındaki Abdurrahim Albayrak'ın koronovirüs hastalığını nasıl geçireceğine çevrildi. İkilinin üst yaş grubunun üzerinde olması tedirginliği artırırken Bilim Kurulu üyelerinden Profesör Doktor Alpay Azap, "60 yaşın üzerindeki insanlarda bu virüsün mutlaka ağır seyredecek diye bir şart yok. Bunu hafif geçirenler de olacak" diye konuştu.