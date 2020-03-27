Terim hafif geçirebilir
Galatasaray'da gözler 66 yaşındaki Fatih Terim ile 65 yaşındaki Abdurrahim Albayrak'ın koronovirüs hastalığını nasıl geçireceğine çevrildi.
Galatasaray'da gözler 66 yaşındaki Fatih Terim ile 65 yaşındaki Abdurrahim Albayrak'ın koronovirüs hastalığını nasıl geçireceğine çevrildi. İkilinin üst yaş grubunun üzerinde olması tedirginliği artırırken Bilim Kurulu üyelerinden Profesör Doktor Alpay Azap, "60 yaşın üzerindeki insanlarda bu virüsün mutlaka ağır seyredecek diye bir şart yok. Bunu hafif geçirenler de olacak" diye konuştu.
- 27.3.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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