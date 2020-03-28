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28 Mart 2020, Cumartesi
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Başkan Cengiz’den anlamlı destek

Başkan Cengiz’den anlamlı destek

Başkanı , koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir üzere şahsen bağışta bulunacağını açıkladı.

Başkanı , koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bir üzere şahsen bağışta bulunacağını açıkladı. Kulübün sitesinden yapılan açıklamada, "Her şeyi devletten beklemeden, bu mücadeleye sonuna kadar destek olmalıyız. Devletimize destek olmak için #Karınca- Kararınca bir miktarı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere ilgili bakanlığın hesabına şahsen bağışlayacağım" ifadelerine yer verildi.
  1. 28.3.2020
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