Fatih Terim'den mesaj var! 'Sakın...'
Dünyayı etkisi altına alan corona virüsüne yakalanan isimlerden olan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kontrol altında bulunduğu hastaneden taraftarlara ve sevenlerine mesaj gönderdi.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, özel bir hastanede tedavi altında tutuluyor.
Ateşi olmayan, ancak öksürük şikayeti bulunan tecrübeli çalıştırıcı hasta yatağında takımına mesaj göndermeyi ihmal etmedi.
Fatih Terim, "Sakın paniğe kapılmayın, kendinizi de üzmeyin. Ben gayet iyiyim. İnşallah bunu da hep birlikte atlatacağız. Sizden kendinize ve ailenize çok dikkat etmenizi istiyorum. Sağlığınız için gerekli hiçbir şeyi ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.
EŞİ ABD'DEN DÖNDÜ
ABD'de yaşayan kızları Merve Terim Çetin'in yanında bulunan Fatih Terim'in eşi Fulya Terim, hastalık haberi üzerine apar topar Türkiye'ye hareket etti. Dün akşam saatlerinde İstanbul'da olan Fulya Terim açıklama yapmadan, eşinin kaldığı hastaneye hareket etti.
TWEET REKOR KIRIYOR
COVID-19 testinin pozitif çıktığını kişisel Twitter hesabından duyuran Fatih Terim'in attığı tweet, etkileşim rekorları kırıyor. 21 Aralık 2017'de atılan ve Türk sporundaki en yüksek etkileşime sahip "Nerede kalmıştık" tweeti 334 bin beğeni alırken, koronvirüs açıklaması şimdiden 500 bin seviyesine ulaştı.
Koronavirüse yakalanan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in tedavi gördüğü Liv Hospital Hastanesi'nden ilk açıklama geldi.
Hastaneden yapılan açıklamada, "Covid - 19 testi pozitif çıkan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Sağlık Bakanlığı yönergelerinde belirtilen tedavi protokolüne Liv Hospital Ulus'ta başlanmıştır. Klinik bulguları iyi olan Terim'in hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır. Hastamızın durumu yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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