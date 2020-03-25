Galatasaraylı taraftarlardan Fatih Terim'e duygusal mesaj: Elini kalbine koy hocam, biz oradayız...

Fatih Terim'in kızı Merve Terim ise bu görüntüleri sosyal medyadan böyle yanıtladı:

"Cok guzel olmus ellerinize saglik, simdi gonderdim arkasinada kendi videomu ekleyerek "senin evlatlarin yanliz bizler degiliz babam, elini kalbine koy biz oradayiz" yazdim"