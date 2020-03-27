Fatih Terim: Panik yapmayın
Terim, yardımcıları aracılığıyla oyuncularına mesaj yolladı.
Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkması ve rahatsızlığı özellikle futbolcuları oldukça etkiledi. Yerli ve yabancı futbolcular sık sık telefona sarılarak hocaları hakkında bilgi almak için yoğun çaba harcarken Fatih Terim'den takıma mesaj geldi.
Başarılı çalıştırıcı, yardımcıları aracılığı ile oyunculara verdikleri desteğe teşekkür etti ve korkacak bir durum olmadığını söyledi. Terim, "Panik yapmayın!.. Ben iyiyim. Bu süreci hep birlikte atlatacağız. Uyarıları dikkate alın ve evden çıkmayın" dedi.
DOKTORU KONUŞTU
Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından deneyimli çalıştırıcının tedavisi devam ediyor. Terim ile ilgilenen doktorlardan biri olan İstinye Üniversitesi Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kocatürk, Habertürk TV'de sağlık durumu hakkında sorulan sorulara "Fatih Terim'in şu an durumu iyi. İnşallah böyle devam eder" şeklinde yanıt verdi.
YANINDALAR
Ulus'ta tedavi altında olan Fatih Terim'i ailesinin yanı sıra yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala, Levent Şahin de hiç yalnız bırakmıyor. Sürekli hastaneye gidip durumu hakkında bilgi alıyor ve hocaya 'yanındayız' mesajı veriyor.
SUÇ DUYURUSU
Fatih Terim'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladığı tweet'in altına yazılanlar Galatasaraylı Avukatlar ve Hukukçular Derneği'ni harekete geçirdi. Dernekten yapılan açıklamada, "Tarafımızca teknik direktörümüz Fatih Terim hakkında kin, nefret, hakaret içeren sosyal medya paylaşımında bulunan kişilere yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbar ve suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.
- 27.3.2020
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