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13 Mart 2020, Cuma
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6 isim değişecek

6 isim değişecek

Sezonun ilk yarısında oynanan ve 'ın 1-0 kaybettiği maçının kadrosunda 6 değişiklik yapılacak. , , Nzonzi ve Babel kadroda yer almıyor. ayrıca o maçta 11'de oynayan ve 'yı ise yedek soyunduracak.

Sezonun ilk yarısında oynanan ve 'ın 1-0 kaybettiği maçının kadrosunda 6 değişiklik yapılacak. , , Nzonzi ve Babel kadroda yer almıyor. ayrıca o maçta 11'de oynayan ve 'yı ise yedek soyunduracak.
  1. 13.3.2020
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