Galatasaray'da büyük gerginlik! Mustafa Cengiz toplantı salonunu terk etti
Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren Galatasaray'ın olağan divan kurulu toplantısında gerginlik yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu, Ayhan Özmızrak'ın kürsüye çıkmasıyla salonu terk etti. Özmızrak'ın konuşmasının ardından Galatasaray yönetimi yeniden salona döndü.
Galatasaray Kulübü'nün mart ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda devam ediyor. Divan kurulu toplantısında Ayhan Özmızrak'ın gündeme dair yaptığı açıklamalar ile birlikte salonda tansiyon yükseldi. Özmızrak'ın kürsüye çıkarak konuşmasına başlamasıyla Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in önderliğindeki yönetim kurulu toplantı salonunu terk etti. Sarı-kırmızılı yönetim, Özmızrak'ın konuşmasını tamamlamasının ardından tekrardan salona giriş yaptı.
Sarı-kırmızılılarda Ayhan Özmızrak'ın konuşma yaptığı daha önceki divan kurulu toplantılarında da tansiyon yükselmişti.
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 15:35
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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Fenerbahçe'de hoca sorununa çözüm bulundu! Önce Lucescu sonra Razvan
Toplam 4
Yorum
gençtürk 50 yıdır bi lucescu çıkmadımı bizde varsa yoksa lucescu sanki bulunmaz hint kumaşı
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Dayanışma çağrısı
Toplam 1
Yorum
ssss Trabzon da Hüseyin hocadan hiç bir şey olmaz hiç bir özelliği yok
Galatasaray'da büyük gerginlik! Mustafa Cengiz toplantı salonunu terk etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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