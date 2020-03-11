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11 Mart 2020, Çarşamba
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'da büyük gerginlik! toplantı salonunu terk etti

Galatasaray'da büyük gerginlik! Mustafa Cengiz toplantı salonunu terk etti

Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını sürdüren 'ın olağan toplantısında gerginlik yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin başkanı ve yönetim kurulu, 'ın kürsüye çıkmasıyla salonu terk etti. Özmızrak'ın konuşmasının ardından Galatasaray yönetimi yeniden salona döndü.

Kulübü'nün mart ayı olağan toplantısı, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda devam ediyor. Divan kurulu toplantısında 'ın gündeme dair yaptığı açıklamalar ile birlikte salonda tansiyon yükseldi. Özmızrak'ın kürsüye çıkarak konuşmasına başlamasıyla Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in önderliğindeki yönetim kurulu toplantı salonunu terk etti. Sarı-kırmızılı yönetim, Özmızrak'ın konuşmasını tamamlamasının ardından tekrardan salona giriş yaptı.

Sarı-kırmızılılarda Ayhan Özmızrak'ın konuşma yaptığı daha önceki divan kurulu toplantılarında da tansiyon yükselmişti.



  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 15:35
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