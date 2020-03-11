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11 Mart 2020, Çarşamba
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'a şoku! Menajeri açıkladı

Galatasaray'a Mert Hakan şoku! Menajeri açıkladı

'de şampiyonluk iddiasına devam eden , sezon sonu mutlu sona ulaşıp üst üste 3. kez bu başarıyı elde etmek istiyor. İpi göğüsleyeb taraf olmayı amaçlayan Cimbom, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak istiyor. Devler Ligi'inde yarışabilecek bir kadro kurmanın hesaplarını yapan sarı-kırmızılı kurmaylar hedeflerini planlamaya başladı. 'un yıldız futbolcusu Mert 'ı listeye alan Galatasaray'a oyuncunun menajerinden kötü haber geldi.

Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalara başlayan 'da Mert ismi ön plana çıktı. Bu sezon Demir Grup formasıyla yıldızını parlatan 25 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takımla ön protokol imzaladığı öne sürülmüştü. Konuyla ilgili olarak Yandaş'ın menajeri , Ajansspor'a konuştu.

Transferle ilgili konuşan Ok, ''Hiçbir kulübe verilmiş bir sözümüz ya da hiçbir kulüpten alınmış bir transfer sözü yok. Mert Hakan, şu anda Sivasspor'un oyuncusu. Sezon sonuna kadar elinden geleninin en iyisini yapacak.'' dedi.

ÖNCELİKLİ TERCİHİ YURT DIŞI
Sözlerine devam eden Hüseyin Ok, ''Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Transferine karar vereceğiz. Hiçbir kulüple ön anlaşma yapmadık. 'de 4 büyük takım devre arasında istedi. 'dan Atalanta, Torino teklif yaptı. Ancak sezon sonuna kadar Sivasspor'da kalmaya karar verdik. Galatasaray'la bir ön anlaşmamız yok. Allan sakatlık vermesin. Sezon sonunda karar vereceğiz. Avrupa'dan çok seçenek var. Mert Hakan'ın öncelikli tercihi yurtdışında bir takımda oynamak.'' ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın çeşitli takımlarından teklifler alan Mert Hakan Yandaş'ın gelecek sezon kariyerine yurt dışında devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.

  1. 11.03.2020
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