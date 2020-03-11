Galatasaray'a Mert Hakan şoku! Menajeri açıkladı
Süper Lig'de şampiyonluk iddiasına devam eden Galatasaray, sezon sonu mutlu sona ulaşıp üst üste 3. kez bu başarıyı elde etmek istiyor. İpi göğüsleyeb taraf olmayı amaçlayan Cimbom, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak istiyor. Devler Ligi'inde yarışabilecek bir kadro kurmanın hesaplarını yapan sarı-kırmızılı kurmaylar transfer hedeflerini planlamaya başladı. Sivasspor'un yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ı listeye alan Galatasaray'a oyuncunun menajerinden kötü haber geldi.
Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalara başlayan Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş ismi ön plana çıktı. Bu sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla yıldızını parlatan 25 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takımla ön protokol imzaladığı öne sürülmüştü. Konuyla ilgili olarak Mert Hakan Yandaş'ın menajeri Hüseyin Ok, Ajansspor'a konuştu.
Transferle ilgili konuşan Ok, ''Hiçbir kulübe verilmiş bir transfer sözümüz ya da hiçbir kulüpten alınmış bir transfer sözü yok. Mert Hakan, şu anda Sivasspor'un oyuncusu. Sezon sonuna kadar elinden geleninin en iyisini yapacak.'' dedi.
ÖNCELİKLİ TERCİHİ YURT DIŞI
Sözlerine devam eden Hüseyin Ok, ''Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Transferine karar vereceğiz. Hiçbir kulüple ön anlaşma yapmadık. Türkiye'de 4 büyük takım devre arasında istedi. İtalya'dan Atalanta, Torino teklif yaptı. Ancak sezon sonuna kadar Sivasspor'da kalmaya karar verdik. Galatasaray'la bir ön anlaşmamız yok. Allan sakatlık vermesin. Sezon sonunda karar vereceğiz. Avrupa'dan çok seçenek var. Mert Hakan'ın öncelikli tercihi yurtdışında bir takımda oynamak.'' ifadelerini kullandı.
Avrupa'nın çeşitli takımlarından teklifler alan Mert Hakan Yandaş'ın gelecek sezon kariyerine yurt dışında devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.
- 11.03.2020
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kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
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erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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