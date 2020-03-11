Galatasaray'a Mert Hakan şoku! Menajeri açıkladı

Gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalara başlayan Galatasaray'da Mert Hakan Yandaş ismi ön plana çıktı. Bu sezon Demir Grup Sivasspor formasıyla yıldızını parlatan 25 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılı takımla ön protokol imzaladığı öne sürülmüştü. Konuyla ilgili olarak Mert Hakan Yandaş'ın menajeri Hüseyin Ok, Ajansspor'a konuştu.

Transferle ilgili konuşan Ok, ''Hiçbir kulübe verilmiş bir transfer sözümüz ya da hiçbir kulüpten alınmış bir transfer sözü yok. Mert Hakan, şu anda Sivasspor'un oyuncusu. Sezon sonuna kadar elinden geleninin en iyisini yapacak.'' dedi.

ÖNCELİKLİ TERCİHİ YURT DIŞI

Sözlerine devam eden Hüseyin Ok, ''Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor. Transferine karar vereceğiz. Hiçbir kulüple ön anlaşma yapmadık. Türkiye'de 4 büyük takım devre arasında istedi. İtalya'dan Atalanta, Torino teklif yaptı. Ancak sezon sonuna kadar Sivasspor'da kalmaya karar verdik. Galatasaray'la bir ön anlaşmamız yok. Allan sakatlık vermesin. Sezon sonunda karar vereceğiz. Avrupa'dan çok seçenek var. Mert Hakan'ın öncelikli tercihi yurtdışında bir takımda oynamak.'' ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın çeşitli takımlarından teklifler alan Mert Hakan Yandaş'ın gelecek sezon kariyerine yurt dışında devam edeceğine kesin gözüyle bakılıyor.