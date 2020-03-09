Sivas 4 Eylül Stadı'nda dün akşam oynanan maç öncesi duygusal anlar yaşandı. Tribünler, İdlib'te şehit düşen askerlerimizi unutmadı. Türk bayraklarıyla stattaki yerlerini alan taraftarlar, "Vatana can feda" ve "Allah tektir, Ordusu Türk'tür" yazılı koreografiyle maç öncesi dikkat çekti. Şehit düşen askerlerimizin isimlerinin tek tek anıldığı anlarda taraftarlar gözyaşlarını tutamazken uzun süre, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla Sivas inledi. Bu arada Sivassporlu futbolcular sahaya, "8 Mart Dünya Kadınlar Gününüz Kutlu Olsun"; Galatasaray da "Güçlü Kadın, Güçlü Toplum" yazılı pankartla çıktı.