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09 Mart 2020, Pazartesi
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Vatana can feda

Vatana can feda

dün akşam kırmızı-beyazdı. Tribünler, askerlerimizi unutmadı, pankartlar açıldı, şehitlerimiz tek tek anıldı.

4 Eylül Stadı'nda dün akşam oynanan maç öncesi duygusal anlar yaşandı. Tribünler, 'te şehit düşen askerlerimizi unutmadı. Türk bayraklarıyla stattaki yerlerini alan taraftarlar, "Vatana can feda" ve "Allah tektir, Türk'tür" yazılı koreografiyle maç öncesi dikkat çekti. Şehit düşen askerlerimizin isimlerinin tek tek anıldığı anlarda taraftarlar gözyaşlarını tutamazken uzun süre, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganlarıyla Sivas inledi. Bu arada Sivassporlu futbolcular sahaya, "8 Mart Kutlu Olsun"; da "Güçlü Kadın, Güçlü Toplum" yazılı pankartla çıktı.

  1. 9.3.2020
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