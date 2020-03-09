Sivasspor-Galatasaray maçında tartışmalı pozisyon!

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray arasındaki maçın ikinci yarısındaki penaltı anı en çok konuşulan olaylardan oldu.

Maçın 59. dakikasında Emre Kılınç penaltı vuruşunda Fernando Muslera'ya takılırken, sonrasında dönen topu ağlara gönderdi. Galatasaraylı taraftarlar, bu pozisyona tepki gösterdiler ve pozisyonda kural hatası olduğunu iddia ettiler.

Emre Kılınç'ın vuruşu yaptığı sırada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahasına erken girdiği ve kurallar gereği penaltının kaçmasının ardından Mete Kalkavan'ın endirekt serbest vuruş vererek, Galatasaray'ın oyuna başlaması gerektiği öne sürüldü.

Sivassporlu taraftarlar da Galatasaraylı oyuncuların da vuruş yapılmasından önce ceza sahası içerisine girdiğini belirttiler ve pozisyonun hakem hatası olduğunu dile getirdiler.

PEKİ KURAL NEDİYOR?

IFAB'ın (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) Oyun Kuralları talimatlarında 'Penaltı Vuruşu' maddesinin 'İhlaller ve Cezalar' başlıklı bölümünde kural şu şekilde anlatılmakta;

"Her iki takım oyuncusu da oyun kurallarını ihlal ederse, bir oyuncu daha ciddi bir ihlal gerçekleştirmediği sürece (örn. Kural dışı yanıltma) penaltı vuruşu tekrarlanır. Eğer kaleci ve vuruşu yapan oyuncu aynı anda bir ihlal yaparsa:

- Eğer vuruş kaçırılır veya kurtarılırsa, vuruş tekrarlanır ve her iki oyuncuya da ihtar verilir.

- Eğer vuruş gol olursa, gol iptal edilir. Vuruşu yapan oyuncuya ihtar verilir ve oyun savunma takımı lehine endirekt serbest vuruş ile tekrar başlatılır."

DENİZ ÇOBAN: "TEKRAR GEREKLİ"

Eski hakem Deniz Çoban, yayıncı kuruluşta pozisyonları değerlendirdi. Penaltı kararı hakkında konuşan Deniz Çoban "Penaltı vuruşu anında hem Galatasaraylılar hem de Sivassporlular ceza sahasına erken giriyor ve ihlalde bulunuyorlar. Bu penaltının tekrarlanması lazım." dedi.

Penaltı vuruş anıyda yaşananlarla ilgili de konuşan Deniz Çoban "Faul konusunda tereddütüm yok. Michael Seri kramponunun vidalarıyla gidiyor ve topa temas edemiyor, rakibine temas ediyor net bir şekilde penaltı. Seri'ye ikinci sarı çıkmaz, topla oynama niyeti var ve rakibinin sağlığını düşünüyor, sert gelmiyor." ifadelerini kullandı.