Kadıköy dönüşü Galatasaraylı oyunculardan gönderme!
Ezeli rakibini 20 yıl sonra Kadıköy Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 3-1'lik bir skorla mağlup eden Galatasaray'da yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılı oyuncular da galibiyetin sevincini yaşarken rakibine gönderme yapmayı da ihmal etmiyor. İşte detaylar...
Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle ezeli rakibini deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray'da, yüzler gülüyor. 20 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönen sarı-kırmızılı futbolculardan, dönüş yolunda Fenerbahçe'ye bir gönderme geldi.
"FENER AĞLAMA"
Feghouli'nin videoya çektiği görüntülerde "Fener ağlama" şarkısını söyleyen oyuncuların, oldukça keyifli oldukları görülüyor.
- 25.02.2020
- Güncelleme: 25.02.2020 14:16
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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