Kadıköy dönüşü Galatasaraylı oyunculardan gönderme!

Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle ezeli rakibini deplasmanda 3-1 yenen Galatasaray'da, yüzler gülüyor. 20 yıl sonra Kadıköy'den galibiyetle dönen sarı-kırmızılı futbolculardan, dönüş yolunda Fenerbahçe'ye bir gönderme geldi.

"FENER AĞLAMA"

Feghouli'nin videoya çektiği görüntülerde "Fener ağlama" şarkısını söyleyen oyuncuların, oldukça keyifli oldukları görülüyor.