Kadıköy dönüşü Galatasaraylı oyunculardan gönderme! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray G.Saraylı futbolculardan gönderme 'Fener ağlama'

dönüşü Galatasaraylı oyunculardan gönderme!

Kadıköy dönüşü Galatasaraylı oyunculardan gönderme!

20 yıl sonra Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda 3-1'lik bir skorla mağlup eden 'da yüzler gülüyor. Sarı-kırmızılı oyuncular da galibiyetin sevincini yaşarken rakibine gönderme yapmayı da ihmal etmiyor. İşte detaylar...

Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle deplasmanda 3-1 yenen 'da, yüzler gülüyor. 20 yıl sonra 'den galibiyetle dönen sarı-kırmızılı futbolculardan, dönüş yolunda 'ye bir gönderme geldi.

"FENER AĞLAMA"
Feghouli'nin videoya çektiği görüntülerde "Fener ağlama" şarkısını söyleyen oyuncuların, oldukça keyifli oldukları görülüyor.

  1. 25.02.2020
  2. Güncelleme: 25.02.2020 14:16
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kadıköy dönüşü Galatasaraylı oyunculardan gönderme! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN