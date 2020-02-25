Hıncal Uluç: Galatasaray 6 değil 8 de yapabilirdi
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin etkileri sürmeye devam ediyor. Sabah Gazetesi yazarlarından Hıncal Uluç derbi hakkında değerlendirmelerde bulunurken, "Galatasaray 6 değil 8 de yapabilirdi" ifadelerini kullandı.
Sabah Gazetesi yazarlarından Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçı yorumladı.
Sarı-kırmızılıların ezeli rakibini 3-1 yenerek 20 yıllık Kadıköy geleneğine son verdiği maçı yorumlayan Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Galatasaray'ın kazandığı şey zafer değil" dedi.
İŞTE ULUÇ'UN YAZISINDAN ÖNE ÇIKANLAR:
Galatasaray'ın zaferi maferi yok.. Sahadaki o Fener'i, herhangi bir ikinci lig takımı bile yenerdi. Fatih Terim'in Türk düşmanlığı ve Belhanda/ Feghouli keçi inadı olmasa, Galatasaray, Kadıköy'deki 6-0'ın rövanşı gene aynı statta hem de "8" le bile alırdı.
Fatih'in inadı yüzünden Muslera harika, mucize kurtarış yapmasa ve o frikiği atan Mehmet Ekici, penaltıdan kolay pozisyonda topu bu defa Muslera'nın kucağına atmasa, sonuç ne olurdu, bilmiyorum.. Bizim tabela yazarları biliyor ama umurlarında değil. Onlar, spor değil, skor konuşur, yazarlar..
Maç sonu konuşulması gereken asıl şey, Aziz Yıldırım gibi nefreti bir adamı, hem de nasıl hezimete uğratarak başkan seçilen ve bugün "Ona oy verdiğim eller kırılsın" dedirten Ali Koç ve onun en büyük hatalarından "Ersun Yanal"dı.
- 25.02.2020
- Güncelleme: 25.02.2020 13:12
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Hıncal Uluç: Galatasaray 6 değil 8 de yapabilirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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