Hıncal Uluç: Galatasaray 6 değil 8 de yapabilirdi

Sabah Gazetesi yazarlarından Hıncal Uluç, Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçı yorumladı.

Sarı-kırmızılıların ezeli rakibini 3-1 yenerek 20 yıllık Kadıköy geleneğine son verdiği maçı yorumlayan Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Galatasaray'ın kazandığı şey zafer değil" dedi.

İŞTE ULUÇ'UN YAZISINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Galatasaray'ın zaferi maferi yok.. Sahadaki o Fener'i, herhangi bir ikinci lig takımı bile yenerdi. Fatih Terim'in Türk düşmanlığı ve Belhanda/ Feghouli keçi inadı olmasa, Galatasaray, Kadıköy'deki 6-0'ın rövanşı gene aynı statta hem de "8" le bile alırdı.

Fatih'in inadı yüzünden Muslera harika, mucize kurtarış yapmasa ve o frikiği atan Mehmet Ekici, penaltıdan kolay pozisyonda topu bu defa Muslera'nın kucağına atmasa, sonuç ne olurdu, bilmiyorum.. Bizim tabela yazarları biliyor ama umurlarında değil. Onlar, spor değil, skor konuşur, yazarlar..

Maç sonu konuşulması gereken asıl şey, Aziz Yıldırım gibi nefreti bir adamı, hem de nasıl hezimete uğratarak başkan seçilen ve bugün "Ona oy verdiğim eller kırılsın" dedirten Ali Koç ve onun en büyük hatalarından "Ersun Yanal"dı.