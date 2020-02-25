Hıncal Uluç: Galatasaray 6 değil 8 de yapabilirdi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Derbi sonrası olay sözler! "Galatasaray 6 değil 8 de yapabilirdi"

: 6 değil 8 de yapabilirdi

Hıncal Uluç: Galatasaray 6 değil 8 de yapabilirdi

'in 23. haftasında oynanan - derbisinin etkileri sürmeye devam ediyor. yazarlarından derbi hakkında değerlendirmelerde bulunurken, "Galatasaray 6 değil 8 de yapabilirdi" ifadelerini kullandı.

yazarlarından , 'ın 'de 'yi 3-1 yendiği maçı yorumladı.

Sarı-kırmızılıların ezeli rakibini 3-1 yenerek 20 yıllık Kadıköy geleneğine son verdiği maçı yorumlayan Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, "Galatasaray'ın kazandığı şey zafer değil" dedi.

İŞTE ULUÇ'UN YAZISINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

Galatasaray'ın zaferi maferi yok.. Sahadaki o Fener'i, herhangi bir ikinci lig takımı bile yenerdi. 'in Türk düşmanlığı ve Belhanda/ Feghouli keçi inadı olmasa, Galatasaray, Kadıköy'deki 6-0'ın rövanşı gene aynı statta hem de "8" le bile alırdı.

Fatih'in inadı yüzünden Muslera harika, mucize kurtarış yapmasa ve o frikiği atan , penaltıdan kolay pozisyonda topu bu defa Muslera'nın kucağına atmasa, sonuç ne olurdu, bilmiyorum.. Bizim tabela yazarları biliyor ama umurlarında değil. Onlar, spor değil, skor konuşur, yazarlar..

Maç sonu konuşulması gereken asıl şey, gibi nefreti bir adamı, hem de nasıl hezimete uğratarak başkan seçilen ve bugün "Ona oy verdiğim eller kırılsın" dedirten ve onun en büyük hatalarından ""dı.

  1. 25.02.2020
  2. Güncelleme: 25.02.2020 13:12
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