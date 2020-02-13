Galatasaray'da Ersun Yanal isyanı 'Bunun adı çifte standarttır!'

Tartışmalı Fenerbahçe-Alanyaspor maçından sonra Futbol Federasyonu hakkında, "Ayağınızı denk alın. Yapamıyorsanız yapan gelir" ifadesini kulanan Ersun Yanal'la ilgili ceza çıkmamasına Galatasaray cephesinden çok büyük bir tepki geldi.

Takvim'in haberine göre; Fatih Terim'in sezon başında aldığı 4 maçlık cezayı hatırlanan Sarı-Kırmızılı yöneticilerin, "Fatih Terim sadece 'organize kötülük' dediği için 4 maçta takımın başında sahaya çıkamadı. Ancak çok daha ağır ifadeler kullanan Ersun Yanal'a ceza çıkmadı. Bunun adı çifte standarttır, adaletsizliktir" ifadesini kullandığı öğrenildi. Yönetimin bu konuda yazılı bir açıklama yapabileceği de gelen bilgiler arasında.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, kupada Alanya'ya elendikleri maç sonrası Ersun Yanal'ın ceza almamasıyla ilgili üstü kapalı bir mesaj gönderdi. Terim, "Üzüldüğüm tek bir konu var. Ben fazla bir şey söylemeyeceğim, camiamın sesini bekliyorum" diyerek yönetime seslendi. Terim, Alanya maçıyla ilgili ise, "Sahaya karakter koyduk ama elendik. Her şeyi denedik ama turu geçemedik" diye konuştu.

2 SEZONDA ALDIĞI CEZA 17 MAÇ!

Fatih Terim, Galatasaray'ın başındaki 4. döneminde PFDK'dan tam 17 maç ceza aldı.

YANAL NE DEMİŞTİ?

"Bunun sorumlusu kimse hesap versin. Kimse kusura bakmasın. Herkes şapkasını önüne koysun. Fenerbahçe çok büyük bir camia, her şeyin üstünden gelir ama ayarları düzeltin. Ayaklarınızı denk alın! Eşitlik ve adalet istiyoruz, başka hiçbir şey istemiyoruz. Bunu yapamayacaklarsa, yapacak olanlar gelsin." ifadelerini kullanmıştı.