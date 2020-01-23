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23 Ocak 2020, Perşembe
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Jesse’den mutlusu yok

Jesse’den mutlusu yok

ile sözleşmesini feshedip 'a gelen 'nın ilk planda yabancı kontenjanı dolu olduğu için kiralık verilmesi düşünülüyordu.

ile sözleşmesini feshedip 'a gelen 'nın ilk planda yabancı kontenjanı dolu olduğu için kiralık verilmesi düşünülüyordu. Ancak Onyekuru'nun şok sıtma hastalığı, Jesse'nin takımda kalmasına neden oldu. Lisans çıkarılan Nijeryalı kanat oyuncusu, Denizlispor maçında 86. dakika oyuna girip süre aldı. Bir sezonda üç takımda forma giyemeyeceği için de Jesse'nin kendisini isteyen ve Erzurumspor'a kiralanma ihtimali kalmadı. Sezonu Galatasaray'da tamamlaması kesinleşen Jesse bu duruma çok sevindi.
  1. 23.1.2020
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