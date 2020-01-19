Galatasaray Denizlispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İlk 11'ler...

Galatasaray 18. hafta mücadelesinde sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. Seyir zevki yüksek olacak karşılaşma öncesi Galatasaray'ın 17 haftada 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyetle birlikte 27 puanla 7. sırada bulunuyor.

Denizlispor ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyeti bulunuyor. 17 hafta sonunda 22 puanla 11. sırada bulunuyor. Peki Galatasaray Denizlispor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Denizlispor kadrosu ilk 11'ler. İşte tüm bu soruların yanıtları...

GALATASARAY - YUKATEL DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Mücedele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

GALATASARAY'IN İLK 11'İ BELLİ OLDU!

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Falcao

DENİZLİSPOR: Stachowiak, Zeki, Mustafa, Oğuz, Lopes, Aissati, Murawski, Olcay, Sacko, Recep, Rodallega

EKSİK OYUNCULAR...

Galatasaray'da sakatlıkları süren Luyindama ve Andone karşılaşmada forma giyemeyecek. Rahatsızlığını tam atlatamayan Onyekuru'nun ve kadro dışı bırakılan Nzonzi'nin de kadroya alınması beklenmiyor.

Denizlispor'da ise cezalı Barrow forma giyemeyecek. Ayrıca Zakarya, Bergdich ve Isaac Sackey'in sakatlıkları sürüyor.

GALATASARAY DENİZLİSPOR BİLET

Sarı-Kırmızılı ekibin pazar günü Denizlispor ile oynayacağı lig maçının biletleri satışa sunuldu.

Taraftarların, ilk devrenin son haftalarına göre bu karşılaşmaya daha fazla ilgi gösterdiği ve tribünlerde en az 35 bin kişinin beklendiği bildirildi.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

* Denizlispor'u konuk ettiği son yedi Süper Lig maçının beşini kazanan Galatasaray (2B), bu galibiyetlerin dördünde rakibine dörder gol attı.

* Galatasaray ile oynadığı son 14 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Denizlispor (4B 9M), tek galibiyetini bu sezonun ilk yarısında aldı (2-0).

* Süper Lig'de oynadığı son altı maçtan sekiz puan çıkarabilen Galatasaray (2G 2B 2M), daha önceki dört karşılaşmada dokuz puan toplamıştı (3G 1M).

* Mehmet Özdilek göreve geldikten sonra Süper Lig'de çıktığı beş deplasmanın üçünden galibiyetle ayrılan Denizlispor (1B 1M), aynı sayıda dış saha galibiyetini daha önceki 26 karşılaşmada alabilmişti (4B 19M).

* Galatasaray, 2000/01'den (0-2 vs Denizlispor) bu yana Süper Lig'in 18'inci haftalarında oynadığı hiçbir iç saha maçını kaybetmiyor (7G 1B).

* Bu sezon Süper Lig'de topladığı puanların en büyük bölümünü deplasman maçlarında alan takım Denizlispor (%68.2; 15/22).

* Galatasaray iç sahada oynadığı son altı Süper Lig maçının beşinde ve son üç karşılaşmada penaltı golü attı.

* Süper Lig'de rakip kaleye çektiği son üç şutun ikisi gol olan Galatasaray santrforu Radamel Falcao, daha önceki 13 şutunda sadece bir gol bulabilmişti.

* Süper Lig kariyerinde Galatasaray'a karşı sahaya çıktığı yedi maçta üç gol atan Hugo Rodallega, bu gollerin ikisini son iki karşılaşmada kaydetti.

* Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Nisan 2011'den (Antalyaspor 3-0 Galatasaray) bu yana Galatasaray'ı Süper Lig'de yenemiyor (4B 5M).