Arda Turan'ın menajerinden transfer sözleri! Galatasaray...
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesini fesheden Arda Turan'ın hangi takıma gideceği merak konusu olmuştu. Eski takımı Galatasaray'a döneceği yüksek sesle konuşulan tecrübeli futbolcunun transferiyle ilgili menajeri Ahmet Bulut'tan flaş açıklamalar geldi.
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut transferle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, Medipol Başakşehir'den ayrılıp bonservisini eline almıştı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'le buzları eriten Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takıma döneceği iddia edilmişti. Deneyimli futbolcunun adı Galatasaray haricinde yurt dışından Boca Juniors ve Palmeiras'la anılmıştı. Arda Turan'ın menajerinden transferle ilgili flaş ifadeler geldi.
''ÖNCELİĞİMİZ GALATASARAY''
Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, ''Arda'yı isteyen 2 kulüp var ama önceliğimiz Galatasaray.'' ifadelerini kullandı.
- 17.01.2020
- Güncelleme: 17.01.2020 21:08
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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