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17 Ocak 2020, Cuma
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'ın menajerinden sözleri! ...

Arda Turan'ın menajerinden transfer sözleri! Galatasaray...

ekiplerinden 'le olan sözleşmesini fesheden 'ın hangi takıma gideceği merak konusu olmuştu. Eski takımı 'a döneceği yüksek sesle konuşulan tecrübeli futbolcunun transferiyle ilgili menajeri 'tan flaş açıklamalar geldi.

'ın menajeri transferle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, 'den ayrılıp bonservisini eline almıştı. teknik direktörü 'le buzları eriten Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takıma döneceği iddia edilmişti. Deneyimli futbolcunun adı Galatasaray haricinde yurt dışından ve Palmeiras'la anılmıştı. Arda Turan'ın menajerinden transferle ilgili flaş ifadeler geldi.

''ÖNCELİĞİMİZ GALATASARAY''

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, ''Arda'yı isteyen 2 kulüp var ama önceliğimiz Galatasaray.'' ifadelerini kullandı.

Arda Turan'ın menajerinden Galatasaray açıklaması

  1. 17.01.2020
  2. Güncelleme: 17.01.2020 21:08
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