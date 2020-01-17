Arda Turan'ın menajerinden transfer sözleri! Galatasaray...

Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut transferle ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Deneyimli futbolcu, Medipol Başakşehir'den ayrılıp bonservisini eline almıştı. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'le buzları eriten Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takıma döneceği iddia edilmişti. Deneyimli futbolcunun adı Galatasaray haricinde yurt dışından Boca Juniors ve Palmeiras'la anılmıştı. Arda Turan'ın menajerinden transferle ilgili flaş ifadeler geldi.

''ÖNCELİĞİMİZ GALATASARAY''



Arda Turan'ın menajeri Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, ''Arda'yı isteyen 2 kulüp var ama önceliğimiz Galatasaray.'' ifadelerini kullandı.