TFF 1. Lig sürprizi! Yunus Akgün...
TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da ara transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor... Kırmızı lacivertli İzmir ekibi, Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in fazla forma şansı vermediği Yunus Akgün'e kancayı attı. Altınordu, Yunus'u kadrosuna dahil edebilmek için sarı kırmızılı kulüp ile görüşmelere başladı...
TFF 1. Lig ekibini Altınordu'dan transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce altyapısından Çağlar Soyüncü ve Cengiz Ünder gibi yıldızları çıkartan İzmir ekibi, bu kez radarına Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün'ü aldı.
Yeni Asır'ın haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de tecrübe kazanması için gitmesine izin verdiği Yunus için Altınordu resmen devreye girdi.
İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ
Antalya'da sarı kırmızılı teknik direktör Fatih Terim ve Yunus Akgün ile görüşen Altınordulu yetkililer, beklemeye geçti. Kanatlarda ve oyun kurucu pozisyonunda yer alabilen genç yeteneğin önceliğinin Avrupa olduğu belirtilirken, yurt dışı olmadığı taktirde önceliğinin Altınordu olacağını söylediği öğrenildi.
GALATASARAY ALTYAPISININ ÜRÜNÜ
Galatasaray altyapısında yetişen Yunus Akgün, 2015-16 sezonunda Galatasaray U16 takımına yükselmişti. Sırasıyla U17, U18 ve U19'da da forma giyen Yunus, 2018-19 sezonu itibariyle A Takıma yükseldi.
Öte yandan Yunus, bu sezon Süper Lig'de 1 karşılaşmada rol aldı ve 6 dakika sahada durdu. Öte yandan genç futbolcu, Türkiye Kupası'nda 2 kez sahaya çıktı, 56 dakika oynadı.
- 15.01.2020
- Güncelleme: 15.01.2020 12:59
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Harun’a tam puan
Toplam 1
Yorum
tarık sercan Bu takımın birinci kalecisi zaten Harun bu Altayda ne varki sürekli kalede gerçekten anlaması çok zor
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Ekici 4.5 ay sonra döndü
Toplam 1
Yorum
misafir En doğru hareket buydu yoksa yazık olacaktı bu çocuğa
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Rıza Çalımbay: Yasin Öztekin'in iyi işler yapacağına inanıyoruz
Toplam 1
Yorum
MAHO YASİN İN KENDİSİNE FAYDASI OLSA TAKIMI BIRAKMAZDI
TFF 1. Lig sürprizi! Yunus Akgün... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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