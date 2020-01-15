TFF 1. Lig sürprizi! Yunus Akgün...

TFF 1. Lig ekibini Altınordu'dan transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Daha önce altyapısından Çağlar Soyüncü ve Cengiz Ünder gibi yıldızları çıkartan İzmir ekibi, bu kez radarına Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün'ü aldı.

Yeni Asır'ın haberine göre, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de tecrübe kazanması için gitmesine izin verdiği Yunus için Altınordu resmen devreye girdi.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Antalya'da sarı kırmızılı teknik direktör Fatih Terim ve Yunus Akgün ile görüşen Altınordulu yetkililer, beklemeye geçti. Kanatlarda ve oyun kurucu pozisyonunda yer alabilen genç yeteneğin önceliğinin Avrupa olduğu belirtilirken, yurt dışı olmadığı taktirde önceliğinin Altınordu olacağını söylediği öğrenildi.

GALATASARAY ALTYAPISININ ÜRÜNÜ

Galatasaray altyapısında yetişen Yunus Akgün, 2015-16 sezonunda Galatasaray U16 takımına yükselmişti. Sırasıyla U17, U18 ve U19'da da forma giyen Yunus, 2018-19 sezonu itibariyle A Takıma yükseldi.

Öte yandan Yunus, bu sezon Süper Lig'de 1 karşılaşmada rol aldı ve 6 dakika sahada durdu. Öte yandan genç futbolcu, Türkiye Kupası'nda 2 kez sahaya çıktı, 56 dakika oynadı.