Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a yanıt!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz 'Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı' sonrasında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi.
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