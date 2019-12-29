Aslan'ın devre arasında yollarını ayıracağı iddia edilen Jean Michael Seri, iki maç sonra 11'e döndü. Ankaragücü ve Göztepe'ye karşı sakatlığı nedeniyle şans bulamayan Fildişi Sahilli oyuncu, son olarak Alanya karşısında forma giymişti.
Aslan'ın devre arasında yollarını ayıracağı iddia edilen Jean Michael Seri, iki maç sonra 11'e döndü. Ankaragücü ve Göztepe'ye karşı sakatlığı nedeniyle şans bulamayan Fildişi Sahilli oyuncu, son olarak Alanya karşısında forma giymişti. 90 dakika sahada kalan Seri, yüzde 90 pas isabetiyle oynarken; 10 kez ikili mücadeleye girdi ve yalnızca 2'sini kazandı. Taylan'a verdiği pasla ise ligdeki ilk asistini yaptı.
İKİ EKİP TAKİPTE
Sezon başında Fulham'dan kiralanan Seri'ye, Avrupa'dan talipler çıktı. Beklentilerin altında kalan Fildişi Sahilli oyuncu için Monaco ve Everton'un devrede olduğu iddia edildi. Gönderilmesi gündemde olan 25 yaşındaki orta saha, bu sezon 18 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.
- 29.12.2019
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Atalay ve Kapı tartışması
Toplam 1
Yorum
teo e ne olacaktı la ? atalay her maç gol atıyor u19'da. 1 kere kadroya girmiş mi ? her maç selçuk oynuyor ölü kadro ama gençler oynayamıyor!
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Toplam 1
Yorum
savaş ABDULLAH HOCA GEÇMİŞTEKİ SİSTEMİ UNUTUP ŞU ANKİ FUTBOLCULARIN ÖZELLİĞİNE GÖRE BİR SİTEM YARATMALI.LENS SATILSIN..
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Oğulcan’ın içine doğdu
Toplam 1
Yorum
RİZ53 SENDEN NASIL TOPÇU OLMUŞ BİLMİYORUM AMA ÖNCE TOPA KOŞMAYI ÖĞREN YILLARDIR BU TAKIMDASIN NE KATKIN OLMUŞ RİZESPORA TARAFTARI ÇILDIRTIYORSUN.
Seri ilk 11’e geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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