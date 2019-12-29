Seri ilk 11’e geri döndü - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
29 Aralık 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Seri ilk 11’e geri döndü

’e geri döndü

Seri ilk 11’e geri döndü

Aslan'ın devre arasında yollarını ayıracağı iddia edilen Jean Michael , iki maç sonra 11'e döndü. Ankaragücü ve Göztepe'ye karşı sakatlığı nedeniyle şans bulamayan Fildişi Sahilli oyuncu, son olarak Alanya karşısında forma giymişti.

Aslan'ın devre arasında yollarını ayıracağı iddia edilen Jean Michael , iki maç sonra 11'e döndü. Ankaragücü ve Göztepe'ye karşı sakatlığı nedeniyle şans bulamayan Fildişi Sahilli oyuncu, son olarak Alanya karşısında forma giymişti. 90 dakika sahada kalan Seri, yüzde 90 pas isabetiyle oynarken; 10 kez ikili mücadeleye girdi ve yalnızca 2'sini kazandı. Taylan'a verdiği pasla ise ligdeki ilk asistini yaptı.

İKİ EKİP TAKİPTE

Sezon başında Fulham'dan kiralanan Seri'ye, Avrupa'dan talipler çıktı. Beklentilerin altında kalan Fildişi Sahilli oyuncu için Monaco ve Everton'un devrede olduğu iddia edildi. Gönderilmesi gündemde olan 25 yaşındaki orta saha, bu sezon 18 maçta 1 gol ve 2 asistle oynadı.

  1. 29.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Seri ilk 11’e geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN