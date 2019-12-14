Galatasaray'ın üç kaptanından ortak açıklama! "Suçlu Terim değil..."
Süper Lig'in 15. haftasında günün kapanış karşılaşmasında Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta sahasında Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak büyük bir şoka uğradı. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı ekipte kaptanlar Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Ryan Donk, ortak açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray, sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. Sarı-kırmızılı ekibin son 10 dakikaya 2-0 önde girdiği karşılaşma 2-2 sona erdi.
Alınan skor taraftarlar tarafından büyük bir tepki toplarken, takım kaptanları Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Ryan Donk, ortak açıklamalarda bulundu.
SELÇUK İNAN: KÖTÜ DURUMDAYIZ
İlk olarak konuşan Selçuk İnan "Takım olarak çok yaşadığımız bir durum değil ama bundan kötüsünü de gördüm Galatasaray'da. Çok üzgünüz, bir şeyler söylemek de zor ama kesin bir şey var, kötü durumdayız. Oyuncu grubu olarak sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Biz Galatasaray'da asla pes etmedik. Taraftarlarımızdan bu durumu yaşattığımız için, hem ligdeki durum, hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki durum bize yakışmıyor, özür diliyoruz. Bunu düzeltecek olan da biz oyuncu grubuyuz. Galatasaray'ı layık olan yere taşıyacağız, bundan emin olsun taraftarlar." ifadelerini kullandı.
MUSLERA: DAHA ZOR DURUMLAR YAŞADIK
Fernan Muslera, "Biz burada daha kötü, daha zor durumlar yaşadık, biz bu durumdan çıkarız. Geçen seneyi kimse unutmasın, kimin şampiyon olduğunu herkes gördü. Burada ne yöneticilerin, ne antrenörlerin suçu var, bu bizim suçumuz. Herkes bunu biliyor. Galatasaray'ın ne kadar tehlikeli olabileceğini herkes biliyor, ligdeki puan durumuna bakıldığında çok abartılı fark yok. Biz bu duruma getirdik, buradan çıkacağız." dedi.
DONK: TAKIM OLARAK KONUŞTUK
Ryan Donk ise "Maçtan sonra kendi aramızda konuştuk, Galatasaray son 5 dakika böyle maç veremez. Herkesin ne hata yaptığını kendine sorması lazım. Birlik ve beraberlikle biz bu durumdan çıkarabiliriz. Buraya gelen, destek veren taraftarlarımızı daha çok mutlu etmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.
- 15.12.2019
- Rıdvan Dilmen'den TFF ve MHK'ya olay sözler! "Skandal"
- Beraberlik sonrası Fatih Terim'e büyük şok! "Okan Buruk..."
- Galatasaray'da Fatih Terim'den flaş gönderme! ''Kurallar değişiyor ama...''
- Galatasaraylı futbolcuya flaş tepki! "Bu gece İstanbul'dan git"
- Falcao ile Feghouli arasındaki diyalog maça damga vurdu!
-
G.Saray'da yıldız ismin menajeri İstanbul'a çağrıldı!
Toplam 2
Yorum
Yasama GS'da problem futbolculardan ziyade Terim'den kaynaklanıyor. Bunu daha hazırlık maçlarında söyledim. Hoca takımın eksiklerini görmüyor.
-
Medipol Başakşehir'e çılgın gelir!
Toplam 1
Yorum
HCK/BJK GAZETE BAŞLIKLARIMIZ "BAŞARISIZLARA" AYRILMIŞ, YÜZÜMÜZÜ AĞIRTAN (BAŞAKŞEHİR) İN ESAMESİ BİLE YOK ÇOOOK YAZIK ÇOOOK.. HELAL OLSUN BAŞAKŞEHİR.
-
Avrupa'daki 4 galibiyetin 3'ü Başakşehir'den
Toplam 1
Yorum
austin trabzon yapılanıyormuşta iyi yoldaymışta önüne gelene yeniliyor hem de vasat tkmlara neymiş genç oynatıyo iyide avrupaya rezil olmak nolacak
Galatasaray'ın üç kaptanından ortak açıklama! "Suçlu Terim değil..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.