Mazi kalbimde yara

Grubun diğer maçında ise Club Brugge, Real Madrid'e 3-1 yenilse de, Avrupa Ligi biletini alan takım oldu. Dün akşam Galatasaray, PSG karşısında varlık gösteremezken Fransız ekibin golleri Icardi, Sarabia, Neymar, Mbappe ve Cavani'den (P) geldi. Bir gol atan Neymar ayrıca 2 asist yaparak maça damga vurdu. Bir dönem Avrupa'da elde ettiği sonuçlarla göğsümüzü kabartan Cimbom, bu sonuçla A Grubu'nu sonuncu sırada tamamladı. 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken galibiyet sevinci yaşayamadı. Kalesinde tam 14 gol gördü ve sadece 1 gol atabildi. 32 takım içinde Şampiyonlar Ligi'nin en az gol atan takımı oldu. Aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen sarı-kırmızılı ekip artık başarıyı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda arayacak.