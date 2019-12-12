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12 Aralık 2019, Perşembe
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Mazi kalbimde yara

Mazi kalbimde yara

için Şampiyonlar Ligi bu sezon tam anlamıyla bir kabusa dönüştü. Sarı-kırmızılı ekip, A Grubu son maçında 'ye konuk olurken sahayı 5-0 mağlup terk etti ve Avrupa defterini erken kapattı. Fransız ekibi karşısında da fark yemekten kurtulamayan sarı-kırmızılı takım eski görkemli günlerini mumla arattı

Grubun diğer maçında ise , 'e 3-1 yenilse de, Avrupa Ligi biletini alan takım oldu. Dün akşam , karşısında varlık gösteremezken Fransız ekibin golleri Icardi, Sarabia, , Mbappe ve Cavani'den (P) geldi. Bir gol atan Neymar ayrıca 2 asist yaparak maça damga vurdu. Bir dönem Avrupa'da elde ettiği sonuçlarla göğsümüzü kabartan Cimbom, bu sonuçla A Grubu'nu sonuncu sırada tamamladı. 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken galibiyet sevinci yaşayamadı. Kalesinde tam 14 gol gördü ve sadece 1 gol atabildi. 32 takım içinde Şampiyonlar Ligi'nin en az gol atan takımı oldu. Aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen sarı-kırmızılı ekip artık başarıyı ve 'nda arayacak.

  1. 12.12.2019
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