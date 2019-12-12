Mazi kalbimde yara
Galatasaray için Şampiyonlar Ligi bu sezon tam anlamıyla bir kabusa dönüştü. Sarı-kırmızılı ekip, A Grubu son maçında PSG'ye konuk olurken sahayı 5-0 mağlup terk etti ve Avrupa defterini erken kapattı. Fransız ekibi karşısında da fark yemekten kurtulamayan sarı-kırmızılı takım eski görkemli günlerini mumla arattı
Grubun diğer maçında ise Club Brugge, Real Madrid'e 3-1 yenilse de, Avrupa Ligi biletini alan takım oldu. Dün akşam Galatasaray, PSG karşısında varlık gösteremezken Fransız ekibin golleri Icardi, Sarabia, Neymar, Mbappe ve Cavani'den (P) geldi. Bir gol atan Neymar ayrıca 2 asist yaparak maça damga vurdu. Bir dönem Avrupa'da elde ettiği sonuçlarla göğsümüzü kabartan Cimbom, bu sonuçla A Grubu'nu sonuncu sırada tamamladı. 2 beraberlik, 4 mağlubiyet alırken galibiyet sevinci yaşayamadı. Kalesinde tam 14 gol gördü ve sadece 1 gol atabildi. 32 takım içinde Şampiyonlar Ligi'nin en az gol atan takımı oldu. Aldığı kötü sonuçlarla taraftarlarını üzen sarı-kırmızılı ekip artık başarıyı Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda arayacak.
- 12.12.2019
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Adil Gevrek: Şu an istediğimiz seviyede değiliz
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eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
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fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
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