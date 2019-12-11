Galatasaray'da Michael Seri şoku!

Bu sezon birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha yaşanıyor...

Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan ve gruptaki son maçında PSG deplasmanına konuk olan sarı-kırmızılılarda Michael Seri, mücadelenin 41. dakikasında sakatlanarak yerini Selçuk İnan'a bıraktı. Fildişili oyuncunun son durumuyla ilgili herhangi bir bilgi aktarılmadı.

Cimbom'da Luyindama, Andone, Babel, Feghouli ve Adem Büyük de sakatlıkları nedeniyle Fransız ekibiyle oynanan mücadelenin kadrosunda yer almadılar.