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11 Aralık 2019, Çarşamba
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Galatasaray'da Michael Seri şoku!

Galatasaray'da Michael Seri şoku!

Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Paris Saint-Germain ile karşılaşan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Fildişili futbolcusu Michael Seri, mücadelenin 40. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Bu sezon birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha yaşanıyor...

Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan ve gruptaki son maçında PSG deplasmanına konuk olan sarı-kırmızılılarda Michael Seri, mücadelenin 41. dakikasında sakatlanarak yerini Selçuk İnan'a bıraktı. Fildişili oyuncunun son durumuyla ilgili herhangi bir bilgi aktarılmadı.

Cimbom'da Luyindama, Andone, Babel, Feghouli ve Adem Büyük de sakatlıkları nedeniyle Fransız ekibiyle oynanan mücadelenin kadrosunda yer almadılar.

  1. 11.12.2019
  2. Güncelleme: 12.12.2019 00:26
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