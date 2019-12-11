Galatasaray'da Michael Seri şoku!
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında deplasmanda Paris Saint-Germain ile karşılaşan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların Fildişili futbolcusu Michael Seri, mücadelenin 40. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Bu sezon birçok oyuncusunu sakatlığa kurban veren Galatasaray'da bir sakatlık şoku daha yaşanıyor...
Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan ve gruptaki son maçında PSG deplasmanına konuk olan sarı-kırmızılılarda Michael Seri, mücadelenin 41. dakikasında sakatlanarak yerini Selçuk İnan'a bıraktı. Fildişili oyuncunun son durumuyla ilgili herhangi bir bilgi aktarılmadı.
Cimbom'da Luyindama, Andone, Babel, Feghouli ve Adem Büyük de sakatlıkları nedeniyle Fransız ekibiyle oynanan mücadelenin kadrosunda yer almadılar.
- 11.12.2019
- Güncelleme: 12.12.2019 00:26
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Toplam 1
Yorum
eyyupk bu proje büyük inşaallah gereken desteği görürsünüz
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Toplam 1
Yorum
eyyupk eren zaten perfonmansını kaybetmişti geçmiş olsun Allah şifa versin emeklilk zamanı geldi.
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Umut parasını katladı!
Toplam 2
Yorum
fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
Galatasaray'da Michael Seri şoku! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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