Hedef Avrupa

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynayacağı son maçın hazırlıklarına başladı. Düşük de olsa Avrupa Ligi şansı bulunan sarı- kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında son ana kadar mücadelesini sürdürecek. Dün oyuncularıyla Alanya sınavının kritiğini yapan Fatih Terim, PSG maçı öncesi beklentilerini de anlattı ve "Kapanışı güzel bir şekilde yapmalıyız. Avrupa Ligi şansımızı da son ana kadar kovalamalıyız" dedi.