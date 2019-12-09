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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Hedef Avrupa

Hedef Avrupa

, 'nde ile oynayacağı hazırlıklarına başladı. Düşük de olsa şansı bulunan sarı- kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında son ana kadar mücadelesini sürdürecek.

, 'nde ile oynayacağı hazırlıklarına başladı. Düşük de olsa şansı bulunan sarı- kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında son ana kadar mücadelesini sürdürecek. Dün oyuncularıyla Alanya sınavının kritiğini yapan , PSG maçı öncesi beklentilerini de anlattı ve "Kapanışı güzel bir şekilde yapmalıyız. Avrupa Ligi şansımızı da son ana kadar kovalamalıyız" dedi.

  1. 9.12.2019
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