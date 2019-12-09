Hedef Avrupa
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynayacağı son maçın hazırlıklarına başladı. Düşük de olsa Avrupa Ligi şansı bulunan sarı- kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında son ana kadar mücadelesini sürdürecek.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile oynayacağı son maçın hazırlıklarına başladı. Düşük de olsa Avrupa Ligi şansı bulunan sarı- kırmızılı ekip, güçlü rakibi karşısında son ana kadar mücadelesini sürdürecek. Dün oyuncularıyla Alanya sınavının kritiğini yapan Fatih Terim, PSG maçı öncesi beklentilerini de anlattı ve "Kapanışı güzel bir şekilde yapmalıyız. Avrupa Ligi şansımızı da son ana kadar kovalamalıyız" dedi.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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