Son dakika: Galatasaray transferi resmen açıkladı! Alex Poythress kimdir?

Galatasaray Doğa Sigorta, potada sürpriz bir transfer yaptı. Sarı Kırmızılılar Çin ekibi Jilin Northeast Tigers'tan Alex Poythress ile sezon sonuna kadar anlaştığını açıkladı.

İşte yapılan resmi açıklama;

Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı oyuncu Alex Poythress ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı.

26 yaşındaki oyuncu 2.06 cm boyunda ve uzun forvet/pivot pozisyonlarında forma giyiyor. 6 Eylül 1993 doğumlu Alex Poythress, NCAA kariyerine Kentucky'de başlamadan önce şaşaalı bir lise kariyerini geride bıraktı. Ülkesinin en önemli lise yeteneklerinden biri olarak değerlendirilen Poythress, "5 yıldızlı yetenek" ve 2011-12 sezonunda Yılın Oyuncusu seçilerek NCAA'e adımını attı.

Kentucky'deki ilk sezonunda 11.2 sayı ve 6 ribaund ortalamaları yakaladı. Alex Poythress aynı zamanda Kentucky'de oyuncumuz Aaron Harrison ile de takım arkadaşlığı yapmıştı. 2016 NBA Draft'larının ardından ilk NBA kontratını 2017'de Philadelphia 76ers ile imzaladı ve sezonu Sixers ile tamamladı. 2017-18 sezonunu Indiana Pacers ve G-League ekiplerinden Fort Wayne Mad Ants ile geçirdi. 2018-19 sezonu başında Atlanta Hawks ile imzaladı ve 21 NBA maçında 5.1 sayı, 3.6 ribaund istatistikleri tutturdu. Aynı sezon Hawks'ın G-League takımı olan Erie Bayhawks ile 18 maça çıktı ve 23.7 sayı, 9.7 ribaund, 2.7 asist, 1.1 top çalma ve 1.2 blok ortalamalarıyla oynadı.

Son olarak 2019 yılında CBA takımlarından Jilin Northeast Tigers ile mücadele eden Alex Poythress, sezonun geri kalanında takımımızın formasını giyecek.

Koç Ertuğrul Erdoğan, Alex Poythress transferi hakkında görüşlerini paylaştı:

"Alex çok özel bir oyuncu. Aslında bizim yazın da ilgilendiğimiz ama bizim bütçemizin çok uzağında kalan bir oyuncuydu. Ama bizim scouting ekibimizin 'Avrupa'ya gelmeye aday oyuncular' listesinde olan bir isimdi. Dolayısıyla takibimizde olan bir oyuncuydu. Ben Moore'a göre tabii ki farklı bir oyuncu. Hücum tarafında daha avantajları olan ama savunma olarak bana göre onun biraz gerisinde olan bir oyuncu. Avrupa basketboluna adapte olduğunda çok çabuk üst noktalara geleceğine inandığım bir oyuncu. Ümit ediyorum sezonun geri kalanında hem o bize, hem de biz ona katkı sağlarız. Çünkü bu hamleyi yaparken maalesef hem Greg, Ayberk ve Marko'nun sakatlıklarını düşünerek hem de bu sakatlıkların uzun vadede bize getirebileceği sıkıntıları düşünerek hareket ettik. Şu an Alex için en önemli nokta Amerikan basketbolundan Avrupa basketboluna geçiş konusundaki adaptasyonu. Burada da Aaron Harrison'ın katkı yapacağını düşünüyorum. Aaron ile gerçekten çok yakın arkadaşlar. Bu transferi bizim açımızdan çok önemli bir transfer olarak görüyorum. Sezonun böyle bir noktasında sizden ayrılan bir oyuncunun yerine bu kadar kaliteli bir oyuncu bulmak da önemli bir başarı, bunun da altını çizmek istiyorum."

Şube Genel Menajeri Ömer Yalçınkaya ise yeni transfer hakkında:

"Alex Poythress bence Avrupa basketboluna adapte olduğunda kendi pozisyonunun en atlet ve en dominant oyuncularından biri olma potansiyeline sahip. Bunu koç ekibiyle birçok kez değerlendirdik. Hem 4 numara hem 5 pozisyonunda oynayabilecek bir oyuncu. Bize çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu sezonun geri kalanında iyi bir birliktelik olacağını umuyoruz" ifadelerini kullandı.