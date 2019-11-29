Aydın Örs'ün A Milli Basketbol Takımı'na güveni tam - Son dakika Basket Erkek Milli haberleri - Fotomaç
29 Kasım 2019, Cuma
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'ün A 'na güveni tam

Aydın Örs'ün A Milli Basketbol Takımı'na güveni tam

Eğitim Kurulu Başkanı , A 'nın dünya basketbolunda ilk 10'da yer alacak güçte olduğunu belirterek, "Önümüzde olimpiyat elemeleri var. Milli takımın grupta yer alan takımlar ve bir sonraki grupta karşılaşacağı takımlar ile eşit güce sahip olduğunu düşünüyorum. Herkesi yenebilecek bir kapasiteye sahipler." dedi.

'nın kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Örs, 11 yıl çalıştırdığı 'i ve Bandırma'yı evi gibi gördüğünü söyledi.

Bandırma'da iki gündür A takım, ve altyapı antrenmanlarını izlediğini belirten Örs, "İzlerken çok etkilendim. Avrupa'nın en genç yaş ortalamasına sahip takımı olması da beni Türk basketbolu adına etkiledi. Altyapıdan gelen oyuncular ile adeta gurur duydum." diye konuştu.

Örs, Teksüt Bandırma'nın müthiş bir organizasyon kurduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Teksüt Bandırma, adeta bir basketbolcu fabrikası gibi çalışıyor. Şu an ekonomik problemler yaşansa da altyapıdan gelecek oyuncular ile bu problem aşılacaktır. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Bandırma Belediyesi ve Bandırmalı iş adamları, bu organizasyona destek vermelidir. Gelip buraya bu fabrikanın nasıl işlediğini görmeliler. da yetiştirici kulüplere farklı destekler oluşturmalı diye düşünüyorum."

Teksüt Bandırma Başantrenörü ile ilgili bir soru üzerine Örs, "Hakan Demir, çok kaliteli bir insan. bilgisi, üst seviyede bir antrenör. Zaten takımı aldığı noktadan getirdiği nokta arasındaki fark görülüyor. Tabii bu sadece Hakan Demir'in tek başına başarabileceği bir şey değil. Kulüp organizasyonu da bu noktada çok önemli bir unsur." ifadelerini kullandı.

A 'na değinen Örs, şunları kaydetti:

", son Dünya Şampiyonası'nda başarısız olarak gözükse de aslında dünya basketbolunda ilk 10'da yer alacak güçtedir. Şimdi önümüzde olimpiyat elemeleri var. Milli takımın grupta yer alan takımlar ve bir sonraki grupta karşılaşacağı takımlar ile eşit güce sahip olduğunu düşünüyorum. Herkesi yenebilecek bir kapasiteye sahipler."

Teksüt Bandırma Başkanı da "Takımlarımızın sportif yarışma anlamında başarılı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Yarın Teksüt Bandırma, ING Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Pazar günü de Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin en genç yaş ortalamalı takımı Bandırma Kırmızı, Mamak Belediyesi'ni konuk edecek. Bu her iki önemli maçta da taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var." dedi.

  1. 29.11.2019
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