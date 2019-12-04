Ufuk Sarıca'nın sözleşmesi uzatıldı
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ufuk Sarıca ile EuroBasket 2021'in sonuna dek sözleşme uzatıldığını açıkladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yaptığı açıklamada, A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.
Türkoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle;
A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca ile Avrupa Şampiyonası'nı da kapsayacak şekilde 2021 yılının sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz.
- 04.12.2019
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UEFA'dan Türkiye paylaşımı!
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Yorum
Yaşaddin 12 Haziran 2020 Türkiye-İtalya arasında Roma da yapılacak olan açılış maçında Türk Milli Takımımıza başarılar diliyorum kazanacak
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Bir takıma bedel
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Yorum
laz kral sağ ayağını acilen geliştir anca yürürken kullanıyorsun bu yüzden attığının iki katını kaçırdın lütfen sağ ayak çalış
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Görünmeyen kahraman Atiba
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murat1903 heykeli dikilesi insan
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