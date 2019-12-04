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04 Aralık 2019, Çarşamba
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'nın sözleşmesi uzatıldı

Ufuk Sarıca'nın sözleşmesi uzatıldı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı , ile EuroBasket 2021'in sonuna dek sözleşme uzatıldığını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı yaptığı açıklamada, A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörü 'nın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Türkoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama şöyle;

A Erkek Milli Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca ile Avrupa Şampiyonası'nı da kapsayacak şekilde 2021 yılının sonuna kadar yolumuza devam edeceğiz.


  1. 04.12.2019
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