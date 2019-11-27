Türkiye'nin Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu - Son dakika Basket Erkek Milli haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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'nin 'ndeki rakipleri belli oldu

Türkiye'nin Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Erkek Takımı, 2020 Tokyo 'nde 'da oynanacak karşılaşmalarda B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la eşleşti.

Detaylar birazdan...

  1. 27.11.2019
  2. Güncelleme: 27.11.2019 16:58
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