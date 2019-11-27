Türkiye'nin Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nde Kanada'da oynanacak karşılaşmalarda B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la eşleşti.
Detaylar birazdan...
- 27.11.2019
- Güncelleme: 27.11.2019 16:58
- Türkiye'nin Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu
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Toplam 1
Yorum
asd E ozmaan 5 gol atsın kabul edeyim
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Toplam 1
Yorum
emrullah sürekli geri pas yapma hastalığı var kimse bir adım ileri top sürmüyor sorumluluk almıyor takımda sprinter yok korkak oynuyor yazık oluyr
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Tarihe geçen kulübe
Toplam 1
Yorum
austin döngü yıllardır aynı paramız yok genç oyuncu 1-2 şampiyonluk 35 lik içi geçmiş yıldızlar trnsferleri sonra tkm battı para yok tekrar gençler
Türkiye'nin Olimpiyat Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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