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26 Kasım 2019, Salı
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’ın rakibi belli oluyor!

12 Dev Adam’ın rakibi belli oluyor!

’ın da mücadele edeceği FIBA 2020'nin kura çekimi yarın yapılacak. Ay-yıldızlılar kuraya 3. torbadan katılacak.

FIBA, 'nin de dahil olduğu ve 16 ülkenin mücadele edeceği FIBA 2020'nin torbaları belli oldu. Yarın İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak olan kura çekimine , 3. torbadan katılacak.


Eleme mücadeleleri, 23-28 Haziran 2020 tarihleri arasında Kanada (Victoria), Hırvatistan (Split), Litvanya (Kaunas) ve Sırbistan'ın (Belgrad) ev sahipliğinde dört ayrı şehirde gerçekleştirilecek ve gruplarını lider tamamlayan 4 takım Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacak.

Kura çekimi torbaları ve ülke sıralamaları şu şekilde oluştu:
1. Torba: Sırbistan, Yunanistan, Litvanya, Rusya
2. Torba: Çekya, Brezilya, İtalya, Polonya
3. Torba: Hırvatistan, TÜRKİYE, Slovenya, Porto Riko
4. Torba: Almanya, Dominik Cumhuriyeti, Venezuela, Kanada
5. Torba: Yeni Zelanda, Meksika, Çin, Kore
6. Torba: Angola, Tunus, Senegal, Uruguay

  1. 26.11.2019
  2. Güncelleme: 26.11.2019 10:50
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