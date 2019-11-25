Üçlü savunma imkansız
Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmaya 3-5-2 sistemiyle çıkan sarı-kırmızılılar, sadece 2 stoperi (Marcao ve Donk) kaldığı için Brugge maçında bu dizilişi kullanamayacak.
- 25.11.2019
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Üçlü savunma imkansız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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