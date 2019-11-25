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25 Kasım 2019, Pazartesi
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Üçlü savunma imkansız

Üçlü savunma imkansız

'de oynadığı son iki karşılaşmaya -2 sistemiyle çıkan sarı-kırmızılılar, sadece 2 stoperi ( ve Donk) kaldığı için Brugge maçında bu dizilişi kullanamayacak.

'de oynadığı son iki karşılaşmaya -2 sistemiyle çıkan sarı-kırmızılılar, sadece 2 stoperi ( ve Donk) kaldığı için Brugge maçında bu dizilişi kullanamayacak. Terim'in savunmanın göbeğinde Donk, Marcao'ya görev verecek. Beklerde ise Mariano ve Nagatomo oynayacak ve Cimbom dörtlü savunmaya dönecek.
  1. 25.11.2019
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