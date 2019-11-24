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24 Kasım 2019, Pazar
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'den Fenerbahçe sorusuna şok yanıt!

Diagne'den Fenerbahçe sorusuna şok yanıt!

Sezon başında 'dan 'nın takımına kiralanan , yeni takımında kalmıştı. Diagne'nin ara döneminde Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği belirsizliğini korurken, Senegalli golcü hesabından bu konuda sorulan bir soruya cevap verdi. Golcü futbolcu ayrıca "Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)" mesajına da şok bir yanıt verdi...

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan 'da, de ligi gol kralı olarak tamamlamıştı. Ancak, taraftarla bir türlü yıldızı barışmayan ve performansıyla 'i de memnun edemeyen Diagne, sezon başında 'nın takımına kiralanmış ve yerine Falcao edilmişti.

Sarı-kırmızılılarda Andone'nin ve Falcao'nun sakatlığı yeni bir golcü transferini gündeme getirmiş ve Diagne ismi yeniden ön plana çıkmıştı. Club Brugge'un ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında takım arkadaşıyla penaltı krizi yaşayan golcü futbolcu, soyunma odasında da kavga etmişti. Bunun üzerine bırakılan Diagne'nin Galatasaray'a dönebileceği konuşuluyordu.

DIAGNE'DEN AÇIKLAMA!

hesabından kendisine yöneltilen "Galatasaray'a dönecek misin?" sorusuna Diagne'den yanıt geldi. Senegalli yıldız "Bilmiyorum." yanıtını verdi.

"COME TO F.BAHÇE" MESAJINA ŞOK YANIT!

Diagne ayrıca bir taraftarın "Fenerbahçe'ye gel" mesajına şu yanıtı verdi.

  1. 24.11.2019
  2. Güncelleme: 24.11.2019 12:55
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