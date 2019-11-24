Diagne'den Fenerbahçe sorusuna şok yanıt!
Sezon başında Galatasaray'dan Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanan Diagne, yeni takımında kadro dışı kalmıştı. Diagne'nin ara transfer döneminde Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği belirsizliğini korurken, Senegalli golcü sosyal medya hesabından bu konuda sorulan bir soruya cevap verdi. Golcü futbolcu ayrıca "Come to Fenerbahçe (Fenerbahçe'ye gel)" mesajına da şok bir yanıt verdi...
Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, Diagne de ligi gol kralı olarak tamamlamıştı. Ancak, taraftarla bir türlü yıldızı barışmayan ve performansıyla Fatih Terim'i de memnun edemeyen Diagne, sezon başında Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanmış ve yerine Falcao transfer edilmişti.
Sarı-kırmızılılarda Andone'nin ve Falcao'nun sakatlığı yeni bir golcü transferini gündeme getirmiş ve Diagne ismi yeniden ön plana çıkmıştı. Club Brugge'un Paris Saint Germain ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında takım arkadaşıyla penaltı krizi yaşayan golcü futbolcu, soyunma odasında da kavga etmişti. Bunun üzerine kadro dışı bırakılan Diagne'nin Galatasaray'a dönebileceği konuşuluyordu.
DIAGNE'DEN AÇIKLAMA!
Sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen "Galatasaray'a dönecek misin?" sorusuna Diagne'den yanıt geldi. Senegalli yıldız "Bilmiyorum." yanıtını verdi.
"COME TO F.BAHÇE" MESAJINA ŞOK YANIT!
Diagne ayrıca bir taraftarın "Fenerbahçe'ye gel" mesajına şu yanıtı verdi.
- 24.11.2019
- Güncelleme: 24.11.2019 12:55
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Denizlispor'un konuğu Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
abdullah akyıldız. herkes denizlisporu favori gösteriyor.ben rizesporu..özellikle ilk golü rizespor atarsa denizlispor maçı çeviremez.
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Trabzonspor'da Abdurrahim Dursun kadrodan çıkartıldı
Toplam 1
Yorum
Gökhan Gidin bir Kurşun döktürün ya bu nedir 2 dünya savaşında bile bu kadar gazi verilmedi
Diagne'den Fenerbahçe sorusuna şok yanıt! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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