Diagne'den Fenerbahçe sorusuna şok yanıt!

Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da, Diagne de ligi gol kralı olarak tamamlamıştı. Ancak, taraftarla bir türlü yıldızı barışmayan ve performansıyla Fatih Terim'i de memnun edemeyen Diagne, sezon başında Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanmış ve yerine Falcao transfer edilmişti.

Sarı-kırmızılılarda Andone'nin ve Falcao'nun sakatlığı yeni bir golcü transferini gündeme getirmiş ve Diagne ismi yeniden ön plana çıkmıştı. Club Brugge'un Paris Saint Germain ile oynadığı Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında takım arkadaşıyla penaltı krizi yaşayan golcü futbolcu, soyunma odasında da kavga etmişti. Bunun üzerine kadro dışı bırakılan Diagne'nin Galatasaray'a dönebileceği konuşuluyordu.

DIAGNE'DEN AÇIKLAMA!

Sosyal medya hesabından kendisine yöneltilen "Galatasaray'a dönecek misin?" sorusuna Diagne'den yanıt geldi. Senegalli yıldız "Bilmiyorum." yanıtını verdi.

"COME TO F.BAHÇE" MESAJINA ŞOK YANIT!

Diagne ayrıca bir taraftarın "Fenerbahçe'ye gel" mesajına şu yanıtı verdi.