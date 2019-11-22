Galatasaray'da Onyekuru transferi zora girdi!
Galatasaray'ın transferi için gün saydığı eski futbolcusu Henry Onyekuru'da istenmeyen gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Rusya'dan iki büyük teklif alan genç yıldız için şimdi de La Liga'dan teklif geldi...
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Henry Onyekuru, iddialara göre Rusya'dan gelen iki büyük teklifi kabul etmedi ve menajerine net bir şekilde Galatasaray'a gitmek istediği mesajını verdi.
Galatasaray ile Monaco arasında 1.5 yıllık kiralama formülü üzerinde konuşulurken Onyekuru için yeni bir talip daha çıktı.
İSPANYOLLAR DUYURDU!
Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru'nun talipleri her geçen gün artıyor...
İspanyol basını, milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo'nun Nijeryalı yıldız için harekete geçtiğini yazdı. Daha önce de Rusya'dan 3 kulüp Henry Onyekuru ile yakından ilgilenmişti.
- 22.11.2019
- Güncelleme: 22.11.2019 09:55
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Ertuğrul Sağlam resmen Samsunspor'da
Toplam 1
Yorum
ersin demirkesen samsunsporu sevmiyorum ama Ertugrul hoca gibi karakterli bir teknikdirektor olunca yine samsunsporlu olacagiz basarilat buyuk hoca
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Çaykur Rizespor'da El Kabir sevinci
Toplam 1
Yorum
ardesenli insanlah el kabir beni yanitir da iyi bir futbolla rizesporumuza faydali olur Allah kerim
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Trabzonspor'a Abdulkadir Parmak şoku!
Toplam 1
Yorum
erol akıllı bir başkana ihtiyac var.tek yapacağı organize suç örgütünü açığa çıkarmak.
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