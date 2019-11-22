Galatasaray'da Onyekuru transferi zora girdi!

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Henry Onyekuru, iddialara göre Rusya'dan gelen iki büyük teklifi kabul etmedi ve menajerine net bir şekilde Galatasaray'a gitmek istediği mesajını verdi.



Galatasaray ile Monaco arasında 1.5 yıllık kiralama formülü üzerinde konuşulurken Onyekuru için yeni bir talip daha çıktı.

İSPANYOLLAR DUYURDU!

Galatasaray'ın yeniden kadrosuna katmak istediği Henry Onyekuru'nun talipleri her geçen gün artıyor...

İspanyol basını, milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'nun formasını giydiği Celta Vigo'nun Nijeryalı yıldız için harekete geçtiğini yazdı. Daha önce de Rusya'dan 3 kulüp Henry Onyekuru ile yakından ilgilenmişti.