Emre Bol: ''Başakşehir'in Galatasaray'ı yeneceğini düşünüyorum!''
Süper Lig'in 12.haftasında Galatasaray, evinde Medipol Başakşehir'i konuk edecek.
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