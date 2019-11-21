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Fenerbahçe'de sorumluluk kanatlarda

Fenerbahçe'de Muriç ve Kruse'nin yokluğunda teknik direktör Ersun Yanal, kanatlara daha fazla sorumluluk verecek...

Fenerbahçe'de Malatya deplasmanında kanatlara çok iş düşecek...

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, eksikler nedeniyle farklı bir oyun planı hazırlıyor...

Sarı-lacivertli ekipte Muriç ve Kruse sakatlığı, Mauricio Isla ise cezalı olduğu için forma giyemeyecek... Teknik direktör Ersun Yanal, özellikle Muriç ve Kruse'nin yokluğunda rakibini kanatlardan vurmayı planlıyor...

Tecrübeli teknik adam, Yeni Malatyaspor karşısında Victor Moses ve Garry Rodrigues'ten daha fazla sorumluluk almalarını isteyecek...

Yanal'ın ileri uçta Mevlüt Erdinç'i, forvet arkasında ise Emre Belözoğlu'na görev vermesi bekleniyor...

Sarı-lacivertli ekipte Victor Moses ligde 4 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı... Garry Rodrigues ise 9 karşılaşmada 2 gol attı ve 1 asist yaptı...

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21 Kasım 2019 , Perşembe
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