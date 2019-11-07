Galatasaray'a öfkesini böyle duyurdu: Ödeme almadığım her ay için 1 gol
Galatasaray League of Legends takımın eski koçu Jake "Mora" Hammon, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6-0'lık Real Madrid mağlubiyetinin ardından flaş bir paylaşım yaptı.
Galatasaray'ın Real Madrid karşısında aldığı 6-0'lık hezimetin ardından kulübün eski antrenöründen de flaş bir paylaşım geldi. Galatasaray Espor şubesinde League of Legends takımının eski koçu Jake "Mora" Hammond, geçen yıl sarı-kırmızılı takımdan uzun süre maaş alamadığını söyledi.
Galatasaray'ın 6-0'lık maç sonu paylaşımını alıntılayan Hammond, "Oof. Bu yıl ödeme almadığım her ay için 1 gol olmuş" mesajını yolladı.
- 07.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
Galatasaray'a öfkesini böyle duyurdu: Ödeme almadığım her ay için 1 gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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