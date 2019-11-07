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07 Kasım 2019, Perşembe
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'a öfkesini böyle duyurdu: Ödeme almadığım her ay için 1 gol

Galatasaray'a öfkesini böyle duyurdu: Ödeme almadığım her ay için 1 gol

takımın eski koçu , Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6-0'lık mağlubiyetinin ardından flaş bir paylaşım yaptı.

'ın karşısında aldığı 6-0'lık hezimetin ardından kulübün eski antrenöründen de flaş bir paylaşım geldi. Galatasaray Espor şubesinde takımının eski koçu Jake "Mora" Hammond, geçen yıl sarı-kırmızılı takımdan uzun süre maaş alamadığını söyledi.

Galatasaray'ın 6-0'lık maç sonu paylaşımını alıntılayan Hammond, "Oof. Bu yıl ödeme almadığım her ay için 1 gol olmuş" mesajını yolladı.

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