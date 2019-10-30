Beşiktaş derbisini kaybeden Galatasaraylı futbolcular dansöz eşliğinde halay çekti! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
30 Ekim 2019, Çarşamba
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derbisini kaybeden Galatasaraylı futbolcular dansöz eşliğinde çekti!

Beşiktaş derbisini kaybeden Galatasaraylı futbolcular dansöz eşliğinde halay çekti!

Galatasaraylı , ve 'nın 'in 9. haftasında ile yaptıkları ve 1-0 kaybettikleri maçtan sonra bir partisinde eğlendikleri görüntüler taraftarların tepkisini çekti.

Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde istenen performansı sergileyemeyen 'da futbolcuların derbisinden sonra bir partisine katıldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde , ve yer alırken, futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti.

Galatasaraylı futbolcular derbi sonrası dansöz eşliğinde halay çekti! İZLE...

Mekanda yer alan isimlerden olduğu öğrenilen Elif Çelik isimli kişiden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Çelik açıklamayı Twitter hesabından yaptı. İşte o paylaşım:

DONK DERBİDE YOKTU

Görüntülerde yer alan futbolculardan Donk, Beşiktaş maçı öncesinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım." ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde Donk'un dansöz eşliğinde halay çektiği de görülüyor.

  1. 30.10.2019
  2. Güncelleme: 30.10.2019 15:02
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