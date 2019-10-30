Galatasaraylı Babel, Donk ve Lemina'nın Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile yaptıkları ve 1-0 kaybettikleri derbi maçtan sonra bir doğum günü partisinde eğlendikleri görüntüler taraftarların tepkisini çekti.
Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde istenen performansı sergileyemeyen Galatasaray'da futbolcuların Beşiktaş derbisinden sonra bir doğum günü partisine katıldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Babel, Donk ve Lemina yer alırken, futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti.
Mekanda yer alan isimlerden olduğu öğrenilen Elif Çelik isimli kişiden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Çelik açıklamayı Twitter hesabından yaptı. İşte o paylaşım:
DONK DERBİDE YOKTU
Görüntülerde yer alan futbolculardan Donk, Beşiktaş maçı öncesinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım." ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde Donk'un dansöz eşliğinde halay çektiği de görülüyor.
- 30.10.2019
- Güncelleme: 30.10.2019 15:02
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Süper Lig'de Bülent Uygun bombası! İşte yeni takımı
Toplam 1
Yorum
Başarılar Zonguldakspor'u gönüllü olarak çalıştıran adam gibi adam.Başarılı olacağına eminiz.
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"Tek büyük Trabzonspor"
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Yorum
tutkun61 Helal olsun başkan
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Beşiktaş 1-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
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Yorum
karakartal roco ağır olmasına rağmen sağlam,mücadeleci ve topu iyi kullanan bir isim ayrıca hava toplarında çok etkili şans verilmeli
Beşiktaş derbisini kaybeden Galatasaraylı futbolcular dansöz eşliğinde halay çekti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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