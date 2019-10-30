Beşiktaş derbisini kaybeden Galatasaraylı futbolcular dansöz eşliğinde halay çekti!

Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde istenen performansı sergileyemeyen Galatasaray'da futbolcuların Beşiktaş derbisinden sonra bir doğum günü partisine katıldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Babel, Donk ve Lemina yer alırken, futbolcuların neşeli halleri dikkat çekti.

Mekanda yer alan isimlerden olduğu öğrenilen Elif Çelik isimli kişiden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Çelik açıklamayı Twitter hesabından yaptı. İşte o paylaşım:

DONK DERBİDE YOKTU

Görüntülerde yer alan futbolculardan Donk, Beşiktaş maçı öncesinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Oğlum bugün başarılı bir ameliyat geçirdi ve onun yanında olmalıydım. Bu sebeple bugün derbide sadece tüm kalbim ve inancımla takımımı destekliyor olacağım." ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde Donk'un dansöz eşliğinde halay çektiği de görülüyor.