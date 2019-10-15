Lemina gidebilir
Cimbom devre arasında Henry Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. Fatih Terim, ilk devrede kullanmadığı Martin Linnes'i ikinci bölümde kadroda tutmayı düşünüyor.
Cimbom devre arasında Henry Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. Fatih Terim, ilk devrede kullanmadığı Martin Linnes'i ikinci bölümde kadroda tutmayı düşünüyor. Böyle olunca da 2 yabancı ile yollar ayrılacak. Bu ismin Mario Lemina olabileceği iddia edildi. Mariano'nun da Brezilya'ya dönmesi bekleniyor.
- 15.10.2019
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Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
Toplam 2
Yorum
karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
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İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye ince ayar! 'Savaşta değiliz'
Toplam 2
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dadaş helal olsun kardeşim akşamda futbolcularına sahada ayar vereceğinizi biliyorum Allah yardımcınız olsun oğul paşası
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun Çebi'ye bağlı
Toplam 1
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Pençe ÇEBİ!
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