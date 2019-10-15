Lemina gidebilir

Cimbom devre arasında Henry Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. Fatih Terim, ilk devrede kullanmadığı Martin Linnes'i ikinci bölümde kadroda tutmayı düşünüyor. Böyle olunca da 2 yabancı ile yollar ayrılacak. Bu ismin Mario Lemina olabileceği iddia edildi. Mariano'nun da Brezilya'ya dönmesi bekleniyor.