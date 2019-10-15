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15 Ekim 2019, Salı
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Lemina gidebilir

Lemina gidebilir

Cimbom devre arasında 'yu yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. , ilk devrede kullanmadığı 'i ikinci bölümde kadroda tutmayı düşünüyor.

Cimbom devre arasında 'yu yeniden kadrosuna katmayı planlıyor. , ilk devrede kullanmadığı 'i ikinci bölümde kadroda tutmayı düşünüyor. Böyle olunca da 2 yabancı ile yollar ayrılacak. Bu ismin Mario Lemina olabileceği iddia edildi. Mariano'nun da 'ya dönmesi bekleniyor.

  1. 15.10.2019
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