Suskunlar
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden günler önce iki takımın forvetleri kıyaslanıyordu. Ancak dev maçta iki yıldız da suskun kaldı. Falcao şut atmadı. Muriç 1 denemede bulundu.
Derbide dağ fare doğurdu. Sahada futbol yoktu. Gözler günlerdir iki takımın forvetlerindeydi. Galatasaray'ın yıldızı Radamel Falcao ile Avrupa'nın devlerinin peşinde olduğu Vedat Muriç'in performansı merak ediliyordu. İkisi de beklenilen oyunlarını sergileyemediler. Fenerbahçe karşılaşma boyunca Vedat Muriç'e topu şişirip durdu. Kosovalı yıldız fedakarca savaştı ancak gol pozisyonlarına uzak kaldı. Uzaktan bir kez kaleyi denedi onda da Muslera meşin yuvarlağı rahatlıkla kontrol etti.
FALCAO YAPAYALNIZ
Galatasaray'ın hücum hattında işler daha da vahimdi. Transferi 2 ay beklenen Radamel Falcao, sahada kaldığı 92 dakika boyunca ceza sahası içinde topla buluşamadı. Takım onu pozisyona sokamadı. Kolombiyalı yıldız gollük pasları alamadı. Mücadeleyi 'sıfır' şutla tamamladı. Cimbom'un gol atsın diye servet döktüğü 33 yaşındaki futbolcuyu bu kadar kötü kullanması tepki çekti, Falcao, geçen hafta Yeni Malatya deplasmanında F.Bahçe derbisi ve PSG maçları düşünülerek yedek bırakılmıştı.
CEZA SAHASINDA TOPLA BULUŞAMADI
Galatasaray servet ödediği Radamel Falcao'ya bir kez bile gollük pozisyon hazırlayamadı. Kolombiyalı yıldız topla buluşamadı.
- 29.9.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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