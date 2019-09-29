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29 Eylül 2019, Pazar
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Suskunlar

Suskunlar

- derbisinden günler önce iki takımın forvetleri kıyaslanıyordu. Ancak dev maçta iki yıldız da suskun kaldı. şut atmadı. 1 denemede bulundu.

Derbide dağ fare doğurdu. Sahada futbol yoktu. Gözler günlerdir iki takımın forvetlerindeydi. 'ın yıldızı Radamel ile Avrupa'nın devlerinin peşinde olduğu Vedat 'in performansı merak ediliyordu. İkisi de beklenilen oyunlarını sergileyemediler. karşılaşma boyunca Vedat Muriç'e topu şişirip durdu. Kosovalı yıldız fedakarca savaştı ancak gol pozisyonlarına uzak kaldı. Uzaktan bir kez kaleyi denedi onda da Muslera meşin yuvarlağı rahatlıkla kontrol etti.

FALCAO YAPAYALNIZ

Galatasaray'ın hücum hattında işler daha da vahimdi. Transferi 2 ay beklenen Radamel Falcao, sahada kaldığı 92 dakika boyunca ceza sahası içinde topla buluşamadı. Takım onu pozisyona sokamadı. Kolombiyalı yıldız gollük pasları alamadı. Mücadeleyi 'sıfır' şutla tamamladı. Cimbom'un gol atsın diye servet döktüğü 33 yaşındaki futbolcuyu bu kadar kötü kullanması tepki çekti, Falcao, geçen hafta Yeni Malatya deplasmanında F.Bahçe derbisi ve PSG maçları düşünülerek yedek bırakılmıştı.

CEZA SAHASINDA TOPLA BULUŞAMADI

Galatasaray servet ödediği Radamel Falcao'ya bir kez bile gollük pozisyon hazırlayamadı. Kolombiyalı yıldız topla buluşamadı.

  1. 29.9.2019
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