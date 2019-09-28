Mbaye Diagne şov yaptı Club Brugge farklı kazandı
Galatasaray'dan Club Brugge'e kiralık olarak gönderilen Mbaye Diagne, Belçika ligi 9. hafta maçında attığı iki golle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray'ın gruptaki rakiplerinden Club Brugge, Belçik liginin 9.haftasında deplasmanda Mechelen ile karşı karşıya geldi. Belçika ekibi, rakibini 5-0 mağlup ederken, Galatasaray'dan kiralık gönderilen Mbaye Diagne attkğı iki golle dikkat çekti.
Karşılaşmada Brugge ekibine galibiyeti getiren golleri 20.dakikada Diatta, 63 ve 70.dakikalarda Mbaye Diagne, 76.dakikada Schrijvers ile 82.dakikada Vanaken kaydetti.
Maça ilk 11'de başlamayan Diagne oyuna 57.dakikada Okereke'nin yerine dahil oldu. Ev sahibi takımda Schoofs 30.dakikada kırmızı kart gördü.
Brugge maç fazlasıyla lider oldu
Bu sonucun ardından Club Brugge 20 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Mechelen ise 14 puanla haftayı tamamladı
- 28.09.2019
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
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Ergin Ataman: Bıraktığımız yerden başlıyoruz
Toplam 1
Yorum
Ergin hoca Gsli olarak diyorum ki dunyanin en iyi koçu açık ara ergin atamandir.
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