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28 Eylül 2019, Cumartesi
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şov yaptı farklı kazandı

Mbaye Diagne şov yaptı Club Brugge farklı kazandı

'dan 'e kiralık olarak gönderilen , ligi 9. hafta maçında attığı iki golle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda mücadele eden 'ın gruptaki rakiplerinden , Belçik liginin 9.haftasında deplasmanda Mechelen ile karşı karşıya geldi. ekibi, rakibini 5-0 mağlup ederken, Galatasaray'dan kiralık gönderilen attkğı iki golle dikkat çekti.

Karşılaşmada Brugge ekibine galibiyeti getiren golleri 20.dakikada Diatta, 63 ve 70.dakikalarda Mbaye Diagne, 76.dakikada Schrijvers ile 82.dakikada Vanaken kaydetti.

Maça ilk 11'de başlamayan Diagne oyuna 57.dakikada Okereke'nin yerine dahil oldu. Ev sahibi takımda Schoofs 30.dakikada kırmızı kart gördü.

Brugge maç fazlasıyla lider oldu

Bu sonucun ardından Club Brugge 20 puana yükseldi ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Mechelen ise 14 puanla haftayı tamamladı

  1. 28.09.2019
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