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27 Eylül 2019, Cuma
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'dan prim sürprizi

Galatasaray'dan prim sürprizi

yönetimi, derbisi için olağanüstü uygulamaya gitme kararı aldı. Derbide futbolcularını ekstra motive etmek isteyen sarı-kırmızılı yöneticiler, Fenerbahçe maçı için özel galibiyet primi dağıtma kararı aldı.

yönetimi, derbisi için olağanüstü uygulamaya gitme kararı aldı. Derbide futbolcularını ekstra motive etmek isteyen sarı-kırmızılı yöneticiler, Fenerbahçe maçı için özel galibiyet primi dağıtma kararı aldı. Cimbom, Fenerbahçe'yi mağlup ederse yönetim sarı kırmızılı takıma 4 milyon TL galibiyet primi dağıtacak.

SOSYAL MEDYADA G.SARAY FARKI
Her alanda büyük bir yarış halinde olan Galatasaray ve Fenerbahçe, yarınki mücadeleden önce Twitter'da karşı karşıya geldi. döneminde Avrupa'da twitter hesapları en çok etkileşim alan kulüpler açıklanırken listeye Galatasaray ve Fenerbahçe de girdi. Cimbom 6.51 milyon etkileşim ile 5. sırada yer alırken, Fenerbahçe ise 4.50 milyon ile kendisine 8. sırada yer bulabildi. Listede , Flamengo ve ilk üç sırayı aldı.

  1. 27.9.2019
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