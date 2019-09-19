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19 Eylül 2019, Perşembe
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Andone: Brighton'a dönmek istemiyorum

Andone: Brighton'a dönmek istemiyorum

'ın Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Rumen golcü , İngiliz basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki golcü isim, sezonu Galatasaray'da tamamlamak istediğini söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

'ın sezon başında İngiliz ekibi Brighton'dan kiraladığı golcü oyuncu , geleceğine dair önemli açıklamalar yaptı. İngiliz basınından The Atletic'e konuşan Rumen futbolcunun sözlerinden öne çıkanlar şöyle:

"AYNI ŞANS BANA VERİLMEDİ"

Brighton'da olanlardan dolayı hayal kırıklığı yaşadık. Çok iyi futbolcuyum demiyorum ama diğer oyunculara verilen şansın aynısı bana verilmedi. Birçok oyuncu formunu bulması için üst üste maçlarda forma giydi ama neden bana aynı tavır gösterilmedi? Bu durum beni hayal kırıklığına uğrattı.

"GALATASARAY'DA KALMAK İSTİYORUM"

Brighton'da kendime güvenimi kaybettim. Bu nedenle oraya geri dönmek istemiyorum. Dürüst olmak gerekirse sezon boyunca Galatasaray'da kalmak istiyorum. Takımın ocakta beni geri çağırma opsiyonu var ama aktive ederler mi bilmiyorum.

Son olarak Kolombiyalı futbolcu ile ilgili konuşan Andone, "Falcao harika bir golcü ve benim için eşsiz bir tecrübe. Ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.


  1. 19.09.2019
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