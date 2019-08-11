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11 Ağustos 2019, Pazar
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Fiorentina - Galatasaray | CANLI

'yı kazanarak sezon öncesi büyük moral bulan son iki yılın şampiyonu , sezon öncesi son hazırlık maçında 'da köklü İtalyan ekibi 'ya konuk oluyor. Mücadelenin CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

ile 'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

FIORENTINA: Dragowski, Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Lirola, Badelj, Benassi, Castrovilli, Boateng, Sottil, Montiel?.

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Belhanda, Seri, Feghouli, Jimmy, Diagne?.

  1. 11.08.2019
  2. Güncelleme: 11.08.2019 22:01
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