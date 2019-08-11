Fiorentina - Galatasaray | CANLI
Süper Kupa'yı kazanarak sezon öncesi büyük moral bulan son iki yılın şampiyonu Galatasaray, sezon öncesi son hazırlık maçında İtalya'da köklü İtalyan ekibi Fiorentina'ya konuk oluyor. Mücadelenin CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...
Fiorentina ile Galatasaray İtalya'nın Floransa kentinde bulunan Artemio Franchi Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Mücadelenin CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...
FIORENTINA: Dragowski, Biraghi, Ranieri, Milenkovic, Lirola, Badelj, Benassi, Castrovilli, Boateng, Sottil, Montiel?.
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Belhanda, Seri, Feghouli, Jimmy, Diagne?.
- 11.08.2019
- Güncelleme: 11.08.2019 22:01
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Diagne soru işareti
Toplam 1
Yorum
ÇIK OYNA KAL GS DA ÇIK OYNA KABUL ETTİR KENDİNİ KAL GS DA. SAĞA SOLA LAF YETİŞTİRME. SEN GENÇ VE GOLCÜ BİR FUTBOLCUSUN. GÖREVİNİ YAPARSAN ALKIŞ ALACAKSIN.
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Fiorentina - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
galatasaraylı Allahını seversen terim göbege ömeri koy SeLçUk u koyma yalvarıyoruz yeter artık geri vites selçuku takımda değil ama alaçaksan yanına al
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Berke’den süper start
Toplam 1
Yorum
acilar icinde fbli Seni ismini bile vermekten aci cektigim takimdan yollayanlar utansinlar gittin kal orlarda ve adam ol donsen yine seni yedek klubesinde
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