Elneny adaylar arasına eklendi
Bakayoko ile ilgilenen ancak yüksek kiralama bedeli nedeniyle beklemeye geçen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi; Arsenal forması giyen Mohamed Elneny...
Bakayoko ile ilgilenen ancak yüksek kiralama bedeli nedeniyle beklemeye geçen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi; Arsenal forması giyen Mohamed Elneny... 27 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, Galatasaray'ın 6 numara transferi için belirlediği adaylar arasında yer aldığı bildirildi. İngiltere'de bulunan idari menajer Şükrü Hanedar'ın, Elneny'yi kiralamak için Arsenal ile de transfer temaslarında bulunacağı belirtildi.
- 8.8.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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