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08 Ağustos 2019, Perşembe
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adaylar arasına eklendi

Elneny adaylar arasına eklendi

ile ilgilenen ancak yüksek kiralama bedeli nedeniyle beklemeye geçen 'ın gündemine sürpriz bir isim geldi; forması giyen Mohamed ...

ile ilgilenen ancak yüksek kiralama bedeli nedeniyle beklemeye geçen 'ın gündemine sürpriz bir isim geldi; forması giyen Mohamed ... 27 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, Galatasaray'ın 6 numara transferi için belirlediği adaylar arasında yer aldığı bildirildi. 'de bulunan idari menajer Şükrü Hanedar'ın, Elneny'yi kiralamak için Arsenal ile de temaslarında bulunacağı belirtildi.

  1. 8.8.2019
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