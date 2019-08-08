Elneny adaylar arasına eklendi

Bakayoko ile ilgilenen ancak yüksek kiralama bedeli nedeniyle beklemeye geçen Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi; Arsenal forması giyen Mohamed Elneny... 27 yaşındaki tecrübeli oyuncunun, Galatasaray'ın 6 numara transferi için belirlediği adaylar arasında yer aldığı bildirildi. İngiltere'de bulunan idari menajer Şükrü Hanedar'ın, Elneny'yi kiralamak için Arsenal ile de transfer temaslarında bulunacağı belirtildi.