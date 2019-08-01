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01 Ağustos 2019, Perşembe
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'a kötü haber! Diagne... haberleri

Galatasaray'a kötü haber! Diagne... Son dakika transfer haberleri

adına defteri kapandı! Futbolda transferlere odaklanılan yaz döneminin en önemli gelişmelerinden biri 31 Temmuz'da yaşandı. Çin’de 1 Temmuz’da başlayan penceresi artık kapandı. Satılık listesinde yer alan Senegalli oyuncu için de geriye Arabistan kaldı.

Türkiye'den de bazı oyuncuların gitme durumları konuşulan Uzakdoğu ülkesinin yolunu tutmak bu saatten sonra mümkün olmayacak. 'ın transferdeki kilit taşı haline dönüşen için de bu defterin kapanmasıyla, beklentilerin Arap kulüplerine yönelmesi olası görünüyor.

DIAGNE'DEN VAZGEÇMİŞLERDİ

'in Jiangsu Suning Kulübü Senegalli forveti gündemine almıştı. Diagne'yi etmeyi düşünen Uzakdoğu ekibi sonrasında, oyuncunun ülkesiyle Afrika Uluslar Kupası'nda bulunması, turnuva bittikten sonra da tatil yapacak olması nedeniyle katılımının çok geç olacağından bu transferden vazgeçti.

BALE DE OLMADI

Ülkede uluslar arası döneminin tamamlanması bir süredir konuşulan bir diğer önemli transfer ihtimalini de resmen ortadan kaldırdı. Jiangsu Suning Kulübü'nün kadrosuna katacağı haberleri heyecan yaratan Gareth Bale de böylece Real Madrid'de kalmış oldu. Önce Diagne'den vazgeçen Jiangsu, ardından Galli futbolcu için de ilk olarak heyecan yaratıp ardından bundan vazgeçerek, en azından bir süre adından söz ettirmiş oldu.

Abdurrahim Albayrak'tan Diagne açıklaması

  1. 01.08.2019
  2. Güncelleme: 01.08.2019 15:46
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