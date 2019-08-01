Galatasaray'a kötü haber! Diagne... Son dakika transfer haberleri

Türkiye'den de bazı oyuncuların gitme durumları konuşulan Uzakdoğu ülkesinin yolunu tutmak bu saatten sonra mümkün olmayacak. Galatasaray'ın transferdeki kilit taşı haline dönüşen Mbaye Diagne için de bu defterin kapanmasıyla, beklentilerin Arap kulüplerine yönelmesi olası görünüyor.

DIAGNE'DEN VAZGEÇMİŞLERDİ

Çin'in Jiangsu Suning Kulübü Senegalli forveti gündemine almıştı. Diagne'yi transfer etmeyi düşünen Uzakdoğu ekibi sonrasında, oyuncunun ülkesiyle Afrika Uluslar Kupası'nda bulunması, turnuva bittikten sonra da tatil yapacak olması nedeniyle katılımının çok geç olacağından bu transferden vazgeçti.

BALE DE OLMADI

Ülkede uluslar arası transfer döneminin tamamlanması bir süredir konuşulan bir diğer önemli transfer ihtimalini de resmen ortadan kaldırdı. Jiangsu Suning Kulübü'nün kadrosuna katacağı haberleri heyecan yaratan Gareth Bale de böylece Real Madrid'de kalmış oldu. Önce Diagne'den vazgeçen Jiangsu, ardından Galli futbolcu için de ilk olarak heyecan yaratıp ardından bundan vazgeçerek, en azından bir süre adından söz ettirmiş oldu.