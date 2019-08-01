Galatasaray'a kötü haber! Diagne... Son dakika transfer haberleri
Galatasaray adına Çin defteri kapandı! Futbolda transferlere odaklanılan yaz döneminin en önemli gelişmelerinden biri 31 Temmuz'da yaşandı. Çin’de 1 Temmuz’da başlayan transfer penceresi artık kapandı. Satılık listesinde yer alan Senegalli oyuncu Mbaye Diagne için de geriye Arabistan kaldı.
Türkiye'den de bazı oyuncuların gitme durumları konuşulan Uzakdoğu ülkesinin yolunu tutmak bu saatten sonra mümkün olmayacak. Galatasaray'ın transferdeki kilit taşı haline dönüşen Mbaye Diagne için de bu defterin kapanmasıyla, beklentilerin Arap kulüplerine yönelmesi olası görünüyor.
DIAGNE'DEN VAZGEÇMİŞLERDİ
Çin'in Jiangsu Suning Kulübü Senegalli forveti gündemine almıştı. Diagne'yi transfer etmeyi düşünen Uzakdoğu ekibi sonrasında, oyuncunun ülkesiyle Afrika Uluslar Kupası'nda bulunması, turnuva bittikten sonra da tatil yapacak olması nedeniyle katılımının çok geç olacağından bu transferden vazgeçti.
BALE DE OLMADI
Ülkede uluslar arası transfer döneminin tamamlanması bir süredir konuşulan bir diğer önemli transfer ihtimalini de resmen ortadan kaldırdı. Jiangsu Suning Kulübü'nün kadrosuna katacağı haberleri heyecan yaratan Gareth Bale de böylece Real Madrid'de kalmış oldu. Önce Diagne'den vazgeçen Jiangsu, ardından Galli futbolcu için de ilk olarak heyecan yaratıp ardından bundan vazgeçerek, en azından bir süre adından söz ettirmiş oldu.
- 01.08.2019
- Güncelleme: 01.08.2019 15:46
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Dorukhan korkuttu
Toplam 1
Yorum
eray yönetim gs ve fbnin altında kaldık transferlerde defans derken tam isabet derken zaman geçiyor forvet defans kanat orta saha şart
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‘Ver Ferdi’yi al Umut’u
Toplam 2
Yorum
murat Çıldırmış bunlar.
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Deniz Türüç Fenerbahçe'de! Başkan açıkladı
Toplam 6
Yorum
fb40 deniç türüç tam fenerbahçenin oyuncusu topu ileride rakip sahada tutabilen devansı rahatsız eden şut çekebilen bir oyuncu hemen alın abii
Galatasaray'a kötü haber! Diagne... Son dakika transfer haberleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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