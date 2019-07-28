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Galatasaray şimdi yandı! Diagne para istiyor ve Falcao... Son dakika transfer haberleri
Yaklaşık 2 haftadır Falcao transferiyle uğraşan ve Ahmet Bulut'un verdiği bilgilere göre Galatasaray'a gelme şansı yüzde elliyken daha da yükselen yıldız futbolcu, Monaco'nun kampına katılınca sarı kırmızılı taraftarlar bir anda umutsuzluğa kapılmıştı bunun nedeni belli oldu ancak başka asıl iki sorun daha var. Biri Diagne'nin para istemesi, diğeri ise transferdeki dev rakip. Peki, Falcao'da son durum ne? Diagne neden para istiyor? Transferdeki rakip kim? İşte son dakika Galatasaray-Falcao transfer haberlerine dair her şey...
28 Temmuz 2019 Pazar 10:32
Güncelleme: 28.07.2019 10:36
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Falcao ile her konuda anlaşmasına rağmen Monaco'nun istediği bonservis problemini aşamayan Galatasaray, Fransız ekibiyle pazarlıklara devam ederken Kolombiyalı forvetin sonradan neden kampa dahil olduğu ortaya çıkması can sıkmıştı.
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Daha önce Leonardo Jardim'den özel izin aldığı belirtilen Falcao'nun izninin bittiği ve 33 yaşındaki futbolcunun fazla zaman kaybetmeden takıma dahil olduğu ifade edildi.
Copa Amerika'da mücadele eden Falcao, Kolombiya Milli Takımı ile çeyrek finale kadar gelmiş Carlos Queiroz'un öğrencileri Şili'ye penaltı atışları sonucunda elenmişti.
Öte yandan Galatasaraylı taraftarların dört gözle beklediği Kolombiyalı golcü Falcao'ya bir talip daha olduğu ortaya çıktı.
VALENCIA İLE FALCAO GÖRÜŞME MASASINDA
İspanya'da yayın yapan Sport gazetesinde yer alan haberde; Teknik direktör Marcelino'nun talebi sonrası Valencia yönetiminin, Falcao için Monaco'yla masaya oturduğu belirtildi.